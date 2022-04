Caso Debanhi: Filtran vídeos Debanhi ''pidiendo ayuda''; así fueron sus último momentos

MONTERREY.— La muerte de Debanhi Escobar sigue generando muchas indignación debido a las escasas respuestas sobre cómo murió la joven y las múltiples inconsistencias en la investigación llevada al cabo por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Aunado a esto se suma la filtración de un vídeo que muestra los últimos momentos de Debanhi con vida, y en el que se evidencia que presuntamente la joven intentó pedir ayuda, pero nadie le respondió.

Surge vídeo de Debanhi Escobar intentando pedir ayuda después de bajarse del taxi

Reforma ha filtrado un vídeo que fue captado durante la madrugada del 9 de abril por una cámara de seguridad. En el clip aparece Debanhi Escobar acercándose a las instalaciones de la compañía Alcosa para luego caminar con rumbo al Motel Nueva Castilla, donde fue localizado su cuerpo sin vida.

En la videograbación a la que tuvo acceso Grupo Reforma, se observa a los padres de Debanhi revisando el audiovisual en el que se muestra a la joven supuestamente tratando de pedir ayuda mientras se encontraba en la carretera de Nuevo Laredo.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía de Nuevo León, Debanhi llegó a las 4:30 horas del 9 de abril a las instalaciones de la empresa Alcosa y se dirigió a la ventanilla donde está la caseta de los guardias, sobre la carretera a Laredo, en Escobedo.

El vídeo filtrado fue captada cinco minutos después de que Debanhi descendiera de un taxi de aplicación a unos metros de la empresa, en Vía de Numancia y Carretera a Laredo, tras haber asistido a una fiesta en una quinta próxima al lugar.

Asimismo, en la grabación se muestra a la joven de 18 años como se asoma por la ventana de la empresa Alcosa, pero al no encontrar a alguien, se retira en dirección al Motel Nueva Castilla, que se encuentra a 110 metros del lugar donde habría intentado pedir ayuda.

Sobre la ausencia de un guardia en la caseta a esa hora, Alcosa indicó en un comunicado que el hombre estaba supervisando la salida de un tractocamión.

De acuerdo con Reforma, este vídeo no es el único que fue presentado al papá y la mamá de Debanhi tras su desaparición, pues la Fiscalía del Estado aseguró que se cuenta con más de 50 grabaciones, pero no se pueden publicar para no afectar el debido proceso de investigación.

Sin embargo, éste en él que se muestras a la joven intentando pedir ayuda ha sido el único que se ha difundido sobre el caso de Debanhi.

Vídeo de la pelea de Debanhi con sus amigas: "Le jala los cabellos con una fuerza brutal"

Mario Escobar, papá de Debanhi también dio a conocer que su hija habría tenido un altercado con una de las chicas con las que acudió a una fiesta en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Escobar sugirió que el motivo por el que las "amigas" la dejaron habría sido una pelea.

En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, el papá de Debanhi detalló que en un vídeo vio como una de las amigas le jaló "con fuerza brutal" el cabello a su hija.

"Vimos un video donde una de las muchachas, Ivonne, le jala los cabellos con una fuerza brutal cuando estaban en la fiesta, antes de que se fuera Debanhi en el taxi", explicó Mario, el padre de Debanhi.

Mario Escobar, padre de Debanhi, destrozado tras encontrar el cuerpo de su hija

Debanhi fue abandonada por sus amigas, quienes le enviaron "un taxista de confianza", a recogerla, pero el conductor presuntamente la acoso sexualmente al tocarle partes de su cuerpo, motivo por el cual la joven decidió bajarse del carro y quedarse sola en medio de la carretera.

"Quiero suponer que esta persona Juan David Cuellar se quiso propasar con mi hija, se enoja, se baja del carro y después detona todo esto. Me dice el fiscal que no hay delito que perseguir, ¿cómo que no hay delito que perseguir si es acoso sexual?”, agregó Mario Escobar.

"Quiero suponer que esta persona Juan David Cuellar se quiso propasar con mi hija, se enoja, se baja del carro y después detona todo esto. Me dice el fiscal que no hay delito que perseguir, ¿cómo que no hay delito que perseguir si es acoso sexual?", agregó Mario Escobar.

Debanhi intentó contactar a sus amigas

El papá de la joven detalló que de acuerdo con los análisis de varios vídeos, Debanhi Escobar intentó pedir ayuda a sus amigas a quienes llamó por teléfono, pero nunca respondieron a sus llamadas.

“Hace una llamada se le acaba el saldo o la batería y no le contesta la otra amiga. Debanhi se ve con una cara de desencajada porque a ella lo que más le dolía era el desaire de las amigas, algo tuvo que haber pasado con las amigas en esa fiesta”, insistió Mario.

"Mi hija hizo una llamada, se le acabó la batería... a ella lo que más le dolía era el desaire de las amigas, algo tuvo que pasar en esa fiesta": Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar

Al no recibir respuesta de sus amigas, Debanhi optó por pedir ayuda a la empresa Alcosa Transportes Internacional, lugar donde fue vista última por vez en vídeo, que ahora ha sido filtrado.

“Se ve que sí pide ayuda, como que toca, se asoma, y se pierde la imagen, esperamos unos minutos para ver si ella se desplaza hacia otro punto… luego me voy a otra cámara donde iban a salir los tráileres, también se pierde la imagen, y Debanhi ya no se vuelve a ver”, dijo don Escobar.

“No sé si entró o no entró, si la levantaron o se la llevó un trailero… A Debanhi la mataron, nos la mataron, nos la quitó la delincuencia, nos la quitó gente que no tiene corazón, nos la quitó una persona que hizo un acoso sexual contra mi hija, a Debanhi nos la mataron”, aseveró el papá de la joven, quien fue dada por muerta tras un golpe en la cabeza.