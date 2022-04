Tren Maya. AMLO exhibe a Eugenio Derbez y explica por qué canceló la reunión

MÉXICO.- Al señalar que la cancelación de la reunión con activistas sobre el Tren Maya se debió a que los artistas rechazaron la invitación y el gobierno tiene "ciertas dudas" sobre la actuación de algunos de los ambientalistas "reales o supuestos" que acudirían, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se trata de un conflicto social o ambiental, sino de "un problema político o politiquero".

El mandatario manifestó que sería el colmo "que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos", por lo que afirmó que lo mejor es que los reciba la secretaria de Medio Ambiente o el director del Fonatur, además de que platiquen con las comunidades.

El @GobiernoMX informa que ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional a dialogar sobre Tren Maya con el pdte. @lopezobrador_, la reunión será cancelada. Se invita a recorrer la zona y dialogar con las comunidades donde pasa el Tren para conocer su opinión. pic.twitter.com/quqC9cJaXY — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 24, 2022

AMLO exhibe a Eugenio Derbez

López Obrador insistió que el Tren Maya no va a afectar ningún cenote ni ningún río submarino, acusó que en los "pseudoambientalistas" hay mucha hipocresía y mostró en pantalla una fotografía del actor Eugenio Derbez en la inauguración de un hotel de Xcaret, "empresa turística que sí ha hecho trabajos de unir cenotes, de estar uniendo ríos". "¿En qué quedamos? Hay un doble rasero. Nosotros tenemos un compromiso con la gente de no cometer injusticias, de no destruir el territorio, de cuidar el medio ambiente, y es una convicción, no es una pose, nosotros llevamos años luchando por eso", expresó.

Tren Maya fue consultado

Explicó que se llevaron varias consultas y asambleas ejidales, por lo que se cuenta con todas las anuencias de ejidatarios, de pequeños propietarios. "Los amparos no son de los propietarios, son de estos grupos, entonces que vayan a dialogar con los campesinos".

Dijo que son como dos mundos, el del pueblo y el de la llamada sociedad civil o sociedad política, "son cosas distintas y molesta mucho el que no se quiera tomar en cuenta al pueblo o se le considere ignorante, manipulable, cuando hay una gran sabiduría en nuestro pueblo, saben perfectamente bien lo que les conviene y lo que no les conviene, no son ciudadanos imaginarios", enfatizó.

Activistas llegan a pesar de la cancelación de la reunión

Pese a que Presidencia de la República informó el domingo que el encuentro había sido cancelado, activistas en contra de la construcción del Tren Maya llegaron esta mañana de lunes a Palacio Nacional a intentar reunirse con el presidente para exponerle sus argumentos. Sin embargo, manifestaron que no los recibieron, por lo que, consideraron "que hay miedo a enfrentar la verdad".