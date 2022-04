Caso Debanhi Escobar. Critican a conductora por entrevista a padre de la joven

MONTERREY.- Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, reiteró que su hija no cayó en la cisterna del hotel Nueva Castilla, afirmando que el cuerpo de la joven fue sembrado.

En una entrevista para "Telediario", con María Julia Lafuente, la conductora cuestionó a Mario Escobar sobre su aparente cambio de postura, ya que, de acuerdo a la conductora, Escobar coincidía con las versiones aportadas por la Fiscalía de Nuevo Léon en el caso.

La Fiscalía ha manejado la teoría de que Debanhi había caído sola en el pozo de agua donde fue hallado su cuerpo; sin embargo, no existen evidencias que sustenten dicha teoría, pues incluso se realizaron cateos cuatro veces en el hotel Nueva Castilla, previo al hallazgo del cuerpo de la joven.

La conductora recordó a Mario Escobar que los últimos días ha sido enfático en señalar que el cuerpo de su hija fue sembrado en la cisterna del Motel Nueva Castilla, y afirmó que el padre de Debanhi cambió su postura al ver unos videos con el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

"Con base a lo que saben hasta hoy, ¿qué versión aceptan?", le cuestionó María Julia Lafuente a Mario Escobar, quien atajó comentando que en ningún momento ha cambiado su postura.

"No sé si esa fue la percepción de varia gente o su mentalidad. Cada quien piensa lo que quiere, yo lo único que dije es que sigue la investigación. Se vieron videos y hasta ahí, yo nunca dije: no fue sembrada. No pueden poner palabras en mi boca que no son porque recuerdo todas las palabras que he dicho. Sigo con la misma postura", señaló el padre de la joven de 18 años.