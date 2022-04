Soborno a Anaya, una “petición” de Peña Nieto: acusa

CIUDAD DE MÉXICO.— De acuerdo con la ampliación de una denuncia, el expresidente Enrique Peña Nieto pidió personalmente a Emilio Lozoya encargarse de pagar a Ricardo Anaya el soborno millonario para que la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados votara a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias en 2013.

En una nota exclusiva de Milenio, señala que tuvo acceso a la ampliación de la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR), hecha en agosto de 2020.

Ahí se señala que fue el propio expresidente Peña Nieto quien le habría ordenado entregar dinero al panista Ricardo Anaya a fin de comprar los votos necesarios pata la aprobación de la reforma energética.

Milenio señala que el abogado del panista, Eduardo Aguilar, rechazó este señalamiento, al asegurar que “es una más de la larga lista de mentiras” de Lozoya Austin, pues no tiene sustento ni prueba alguna y no “debe pasarse por alto que Ricardo Anaya ni siquiera era diputado en ese momento”.

Sin embargo, consta en la nueva declaración de Lozoya, incluida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, que el exdirector de Pemex relató que tuvo una reunión con el entonces presidente Peña Nieto en enero de 2014.

“Encontrándonos Enrique Peña Nieto y yo en el primer piso de dicha casa, el entonces Presidente de la República me pidió resolver ‘el pago pendiente a Ricardo Anaya Cortés por su voto favorable a la reforma constitucional’ (…) me comentó que Anaya era un aliado natural para la aprobación de las reformas, en particular la energética, porque ‘le encantaba el dinero’”, aseveró Lozoya Austin.