Gertz Manero, espiado desde teléfono de su casa confirma la FGR; van contra Maldonado y Telmex

Mientras que hoy el Pste @lopezobrador_ habló de no censurar, no coartar la libertad de expresión y no reprimir a los periodistas, a pesar de lo que llama “ataques” de los medios, la @FGRMexico acosa,intimida y busca imputarme un delito por un tuit #SOS

