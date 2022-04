Los libros favoritos y otros datos de los adolescentes de México que son lectores

Con motivo del reciente Día Mundial del Libro, que se celebra cada 23 de abril, te compartimos 10 datos sobre los adolescentes lectores de México, como sus libros preferidos, los cuales pueden ser una opción para regalar en este cercano Día del Niño.

1) ¿Cuántos libros leen al año los adolescentes en México?

Nueve o 10 libros al año leen los adolescentes de México, la misma cantidad que leen sus homólogos de España, pero menos de los 13 libros que, en promedio, leen los adolescentes de Alemania, Italia, Turquía, Grecia y los Países Bajos.

Así, mientras los adolescentes mexicanos y españoles leen un libro cada 40 días, en los otros cinco países leen uno cada 26 días, en promedio.

En la lista de siete países, los adolescentes de Turquía son los que más libros leen al año: 25, prácticamente dos al mes. En los Países Bajos los adolescentes leen 15 libros anualmente.

Por género, en los siete países es más probable que las adolescentes mujeres lean más libros, 14.3 al año, que los adolescentes varones, 12.9 anuales.

2) ¿Qué tipos de libros leen los adolescentes de México?

El 57% de los adolescentes de México prefiere leer libros de fantasía y aventura, géneros que también son los favoritos de sus homólogos de Alemania, Italia, España, Turquía, Grecia y los Países Bajos.

Los otros géneros de libros que prefieren leer los adolescentes de los siete países, incluyendo México, son cómics/historietas/animé (35%), ciencia ficción (24%), novelas policiacas (24%) y novelas cortas (19%).

Por género, los niños prefieren la ciencia ficción (29% frente al 18% de las niñas) y los cómics (38% frente al 32%) mientras que las niñas prefieren el género del romance, aunque la diferencia no es significativa (16% frente a 13%).

3) ¿Cuándo suelen leer libros los adolescentes de México?

En la mañana, respondió el tres por ciento de la muestra poblacional.

En la noche, el 55%.

Los fines de semana, el 34%.

En sus tiempos libres, el 56%.

En vacaciones, el 15%.

Cuando están aburridos, el 17%.

En cualquier momento del día, 8%.

No lo sé, el 3%.

Así, los adolescentes mexicanos leen en sus ratos libres (56%), en primer lugar; en la noche o antes de dormir (55%) y los fines de semana (34%), principalmente. En vacaciones, como las recientes de Pascua, solo uno de cada 10 adolescentes mexicanos lee libros.

En cambio, en los siete países la mayoría de los adolescentes (51%) prefiere leer en la noche (antes de acostarse), en su tiempo libre (44%) y en los fines de semana (40%).

4) ¿En qué formatos prefieren leer los libros los adolescentes de México?

Los libros físicos son los preferidos de la mayoría de los adolescentes mexicanos lectores (72%); el 15% tiene a los libros digitales como sus favoritos; el 5% es seguidor de los audio libros y el 8% elige leer libros en cualquiera de los anteriores formatos.

En general, el libro físico es el formato predilecto del 83% de los adolescentes de los siete países mencionados. El 8% prefiere el libro electrónico, y el 5%, el audiolibro.

5) ¿En qué lugares adquieren sus libros los adolescentes de México.

El 50% de los adolescentes mexicanos compra los libros que leen en librerías, cifra que supera el promedio de los siete países mencionados, donde el 46% disfruta de ir a la librería por sus libros.

Asimismo, el 18% de los adolescentes de México lee libros porque se los regalan; el 55% recurre a la biblioteca escolar para leer libros; el 27% los tiene en casa o se los prestan, y el 55% lo compran por internet.

6) ¿Cómo cambiaron los hábitos de lectura de los adolescentes de México a raíz de la pandemia del Covid-19?

El 69% de los adolescentes mexicanos lee más a raíz de la pandemia; el 8% lee menos por esta emergencia sanitaria, y el 23% no vio afectados sus hábitos de lectura.

La pandemia impactó de manera positiva en los adolescentes de los siete países, donde el 60% admite leer más desde entonces, mientras que un 30% reconoce que no cambiaron sus hábitos de lectura.

Esto significa que la pandemia motivó a los adolescentes de México a leer más, en comparación con el promedio de los siete países.

7) ¿Por qué no leen los adolescentes mexicanos?

El 38% de los adolescentes mexicanos respondió no lee porque no encuentran el tiempo, el 24% contestó que porque no les gusta leer, el 44% replicó que porque sus libros de interés no salen con frecuencia, y el 2% dijo que por otros motivos.

8) ¿Los adolescentes de México leen libros obligatorios por la escuela?

El 9% de los adolescentes mexicanos reportó que todos los libros que lee son lecturas obligatorias de la escuela.

El 21% dijo que la mayoría de los libros que leyó es lectura escolar obligatoria.

El 24% afirmó que uno de cada dos libros que lee es escolar.

El 42% indicó que menos del 50% de los libros que lee son material escolar obligatorio.

El 2% contestó que “no lo sé”.

De esa manera, mientras el 33% de los adolescentes de los siete países dijo que la mayoría o todos los libros que leyó fueron impuestos por la escuela, solo el 30% de los adolescentes de México leyó hizo lo mismo.

La mayoría de los adolescentes mexicanos (66%) considera que la mitad o menos de los libros leídos eran materiales impuestos por la escuela, contra el 64% de los sietes países de la muestra.

9) ¿Cuáles son los libros favoritos de los adolescentes mexicanos que leen?

“Harry Potter” y “El principito” son los libros más leídos por los adolescentes de México.

“El principito”, escrito por el francés Antoine de Saint-Exupéry, celebra en este 2022 su aniversario 79, pues fue publicado el 6 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial.

10) ¿Cuáles son los autores favoritos de los adolescentes mexicanos lectores?

Los escritores preferidos de los adolescentes mexicanos son el estadounidense Stephen King y la británica J.K. Rowling, quien alcanzó la celebridad con la saga que inició con “Harry Potter y la piedra filosofal”, obra que en este 2022 cumple su aniversario 25.

Stephen King, por su parte, es un escritor de literatura de terror y publicó su primera novela, “Carrie”, en 1974, y su obra más reciente, “Todo lo que amas se te arrebatará”, un relato corto, en 2022.

Una encuesta en siete países por el Día Mundial del Libro

Los datos presentados fueron compartidos por la empresa mundial de clases en línea GoStudent, que con motivo del Día Mundial del Libro de 2022 realizó una encuesta en una muestra de mil padres de niños de entre 11 y 18 años en Alemania, Italia, España, México, Turquía, Grecia y Países Bajos.

La edad promedio de la muestra de adolescentes lectores fue de 13.5 años, con una división de género de 54% de niños y 46% de niñas.

Los padres que leen todas las semanas tienen hijos que leen unos 16 libros al año, más de uno al mes

GoStudent, que en 2021 abrió en Ciudad de México su primera oficina fuera de Europa, destaca entre los resultados de la encuesta que los padres que leen tienen hijos lectores.

En México, el 46% de los padres encuestados lee todas las semanas, el 24% lee varias veces en el mes, el 15% lee una vez al mes, el 10% dijo leer una vez cada tres meses, el 4% lee una vez al año o menos, y el 1% dijo leer una vez cada seis meses.

En general, en los siete países el 40% de los padres encuestados afirmó leer al menos una vez a la semana.

Para darnos una idea del impacto que tiene en el hijo ver a sus padres leyendo, GoStudent señala que “los padres que leen al menos una vez a la semana lograron que sus hijos leyeran un promedio de 16.7 libros el año pasado. En comparación con los padres que leen menos de una vez al mes, en donde los niños leerán un promedio de 8.3 libros al año”.