Adán Augusto López, con ''espaldarazo'' de AMLO, pero sin ''destape''

MÉXICO.- Al reiterar que el mejor método para elegir candidatos es la encuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que apoyará el aspirante de su movimiento que mejor salga en la encuesta que se haga rumbo a la elección presidencial de 2024.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la Décima Brigada de Policía Militar, el titular del Ejecutivo federal manifestó que "ya no queremos que haya tapados" pues indicó que aquella persona que quiera participar en la elección que lo haga.

"Ya no queremos que haya tapados, que el que quiera participar que lo haga. Mi consejo, no solo para un partido, para todos, es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas, hay empresas confiables, es un elemento estadístico que no falla, claro, cuando es profesional, porque hay empresas cuchareadas". "¿Qué es lo que planteó? Que quien quiera, participe en las encuestas, ¿quién va a decidir? Lo que la gente quiera, ¿a quién voy a apoyar? A quién salga mejor en la encuesta", adelantó.

"Todo el que quiera, que participe en la encuesta", dijo el presidente López Obrador tras respaldar, ayer, a Adán Augusto López.



"¿Quién va a decidir? La gente. ¿Y quién voy yo a apoyar? Al que salga mejor en la encuesta", señaló.



¿Qué dijo AMLO de Adán Augusto López?

Previamente, en una reunión que tuvo con diputados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso "a consideración" el buen desempeño de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. "A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. Verdad, díganme si sí o no ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?", expresó López Obrador entre aplausos y ovaciones de los asistentes.

La respuesta ganadora de los legisladores de la colación Juntos Haremos Historia fue inmediata: "¡Síii!", "¡Presidente, presidente!", gritaron los legisladores al secretario de Gobernación. "Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación, los acuerdos con legisladores, con gobernadores, con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial. Me ayuda mucho, me aligera la carga el secretario de Gobernación", añadió el Presidente. López Obrador también reconoció las figuras de Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas; Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; y de Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Aplauden de pie a Adán Augusto López

Los coordinadores parlamentarios de Morena, Ignacio Mier; del Partido Verde, Carlos Alberto Puente; y el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, se pusieron de pie y aplaudieron al político tabasqueño. El secretario de Gobernación permaneció unos segundos sentado y se puso de pie para agradecer el gesto de sus correligionarios.

Día de destape en Palacio Nacional



López Obrador hace encuesta a mano alzada a favor de Adán Augusto López



