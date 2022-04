Caso Debanhi Escobar. Experta analiza lenguaje corporal de sus amigas

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- La analista Maryfer Centeno describió el comportamiento de las amigas de Debanhi Escobar, quienes durante una entrevista televisiva dieron su versión de los hechos sobre la última vez que vieron con vida a la joven.

"No son amigas, porque se acababan de conocer", comienza la analista.

Señala que a una de las jóvenes la conoció hace cuatro meses y a la otra recién la había conocido el día de los hechos (9 de abril).

Análisis del lenguaje corporal de las amigas de Debanhi Escobar

"Esta postura que vemos, es una postura espejo, vemos como los pies indican que ya se quieren ir. Cuando una persona ya se quiere ir, va a poner los pies hacia la salida.

¿Por qué adoptan posturas espejo?

Porque están iguales y porque son aliadas, no quiere decir que sean amigas entrañables, simplemente en este momento son grandes aliadas".

¿Por qué se cubren el rostro las amigas de Debanhi?

"Entiendo perfecto la situación de salud, que estamos viviendo, sin embargo, el entrevistador no lo trae. Lo hacen para evitar ser reconocidas e incluso se ponen lentes, que me han dicho en comentarios que ellas generalmente no usan lentes". Señaló que una de las jóvenes titubea más que la otra y que ambas no se movieron durante la entrevista.

"No se mueven, están completamente tiesas, qué indica además de tensión, bueno, generalmente cuando una persona miente el cuerpo se pone rígido del cuello para abajo, aquí vemos como el cuerpo está totalmente rígido. La postura de protección, es porque se sienten ante una amenaza".

Todo el tiempo evitan mencionar el nombre de Debanhi. Sobre el nerviosismo dijo que no es malo. "Es una es una reacción normal del cuerpo ante una amenaza". Sobre si hay un supuesto "adiestramiento", la analista dijo que si realmente tuvieran un asesor, "les habría dicho que lloraran y que salieran dando de gritos para generar empatía cuando realmente lo que logran es el efecto contrario. Lo que logran es volverse lejanas e incluso las grandes villanas de la historia, así que definitivamente me parece que no están asesoradas". También mencionó que en su relato hay incongruencias y titubeos.