Caso Debanhi: Periodista revela la presunta razón por la que Debanhi no llamó a su papá

Periodista revelan la presunta razón por la que la joven no llamó a su papá. (Megamedia).

MONTERREY.— Sobre la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa siguen habiendo muchas interrogantes que todavía no tienen respuesta. Entre las que más destacan esta la de: por qué la joven de 18 años no llamó a su papá, Mario Escobar, para que fuera por ella al motel Nueva Castilla, mismo en el que fue encontrada sin vida dentro de una cisterna varios días después de ser reportada como desaparecida. Ahora es un periodista, quien presuntamente dijo conocer la razón por la que Debanhi Susana no se comunicó con su padre y menos con su mamá.

Periodista revela la presunta razón por la que Debanhi Escobar no llamó a su papá

Un supuesto periodista de nombre Arturo Rueda causo gran revuelo y el enojo de varios internautas luego de dar a conocer una serie de imágenes con las que "pudo conocer" por qué motivo o razón Debanhi Escobar no llamó a su papá aquella noche que sus amigas dejaron que se vaya sola en un taxi y que el conductor la abandonó en una peligrosa carretera en horas de la madrugada.

Según las imágenes compartidas en las historias de su cuenta de Instagram, Arturo Rueda señala que la familia se iba a ir de vacaciones, por lo que no le habría dado permiso a Debanhi de salir de fiesta, pero ella se habría salido de su casa sin permiso cuando sus padres ya se habían dormido.

“La chica pidió permiso para ir a la fiesta con sus amigas, pero la mamá se lo negó, porque al otro día se iban de vacaciones. Ellos son maestros y quería aprovechar la Semana Santa. Sin embargo, Debanhi los desobedeció, se esperó a que se durmieran y se fue. Esta es la razón de que los papás no le marcaran o la buscaran”, escribió el supuesto periodista.

Rueda, quien argumentó que presuntamente habló con un miembro de la familia de Debanhi Escobar, reiteró que los padres de Debanhi iniciaron la búsqueda de su hija hasta la mañana siguiente, cuando se dieron cuenta de que la joven de 18 años no estaba en su cama.

Arturo Rueda agregó que las "amigas" de Debanhi Susana, a quienes conocía de hace poco más de cuatro meses fueron la mala influencia y quienes la motivaron a salirse de su casa sin permiso.

“En todo caso las amigas fueron sonsacadoras. Ella solita fue a encontrarse con su destino”, puntualizó el presunto periodista, quien quiso señalar que los padres de Dabanhi no fueron los responsables de la muerte de la joven.

Cabe destacar que la teoría de Arturo Rueda solo generó la molestia de cientos de internautas, quienes pidieron cancelarlo por difundir noticias falsas.

Asimismo, los usuarios de redes sociales también señalaron que el papá de Dehanhi ha asegurado que va a esclarecer la muerte de su hija, a pesar de que eso le cueste la vida, pues él está seguro de que la mataron, por lo que las evidencias mostradas hasta el momento podría ser falsas como resulto ser la teoría de este pseudo periodista, quien logró hacerse viral.