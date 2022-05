Luis Donaldo Colosio es señalado de presidir ebrio una sesión de Cabildo

NUEVA YORK.— Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, ha sido duramente criticado luego de que fuera captado mostrando un comportamiento extraño mientras participaba en una sesión de Cabildo vía remota desde un restaurante en Nueva York. Tras la difusión de una grabación en la que se le ve arrastrando las palabras, internautas lo han acusado de haber presidido dicha reunión virtual mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Luis Donaldo Colosio es señalado de presidir borracho una sesión de Cabildo

Mediante un vídeo de unos cuantos minutos se evidenció a Luis Donaldo Colosio aparentemente borracho, pues el edil de Movimiento Ciudadano, quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales convocada por la ONU, se muestra desorientado y lento al momento de hacer su intervención, eso sin olvidar mencionar que se le escuchó una pronunciación inusual.

“Estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos”, se le escucha decir a Colosio, quien mira con cierto aturdimiento la pantalla de su aparato móvil mientras se rasca la barbilla.

Qué necesidad de @colosioriojas de hacer una sesión de cabildo si sabe que va a estar agarrando el pedo.



En este fragmento no sabe ni qué está diciendo. pic.twitter.com/keNTWi2Vdl — Apolo Regio (@ApoloRegio) April 30, 2022

Al ver el extraño comportamiento de Donaldo Colosio, Ana Lucía Riojas, secretaria del Ayuntamiento, trata de continuar con la sesión, pero luego de varios segundos de silencio y tras evidenciar ante la cámara un semblante de preocupación, le pregunta al presidente municipal si los escucha, para posteriormente indicarle que concluya la sesión.

Es en ese momento donde se puede percibir con mayor claridad como Luis Donaldo Colosio arrastrando las palabras, y con los ojos entrecerrados emite unas palabras de despedida, no sin antes pedir disculpas por las "fallas" que tuvo.

“Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos me permito declarar clausurados los trabajos de la misma, no sin antes, hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención”.

El alcalde de Monterrey, quien parece que tuvo problemas con su teléfono, le agradeció a los regidores por su paciencia, además de darle la bienvenida a la regidora que entró como suplente, Úrsula Garza, sin embargo, durante esta intervención se alcanzan a escuchar risas de otras personas.

Qué necesidad de @colosioriojas de hacer una sesión de cabildo si sabe que va a estar agarrando el pedo.



En este fragmento no sabe ni qué está diciendo. pic.twitter.com/keNTWi2Vdl — Apolo Regio (@ApoloRegio) April 30, 2022

El vídeo que circula en distintas redes sociales de inmediato generó las burlas y críticas hacia Luis Donaldo Colosio, pero hasta el momento no se ha pronunciado al respecto sobre los señalamientos de que habría estado borracho cuando se realizó esta sesión de Cabildo.