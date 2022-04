Estoy aquí por el pueblo, no por el INE ni por el Tribunal, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él ocupa la silla presidencial gracias al pueblo y no a las resoluciones de las autoridades electorales que lo declararon ganador en la elección de 2018.

AMLO: Autoridades electorales no están a la altura de las circunstancias

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que, antes del proceso de revocación de mandato, ya en otros casos, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias, como cuando se canceló la candidatura de los morenistas, Félix Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero y la de Raúl Morón Orozco, en Michoacán.

"Desde antes de la consulta, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias; desde que le cancelaron las candidaturas a dos candidatos al gobierno de Guerrero y de Michoacán, que primero sacaron una resolución en un sentido y luego la modificaron, evidentemente, claramente actuaron por consigna", dijo.

López Obrador dijo que no es novedad que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) actúen de este modo y rechazó que estas instituciones fueron quienes legitimaron su triunfo en la elección presidencial de 2018.

"Estoy aquí por el pueblo"

"Así se han comportado siempre, no es novedad, ahora hasta dicen: ‘cómo va a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la Presidencia’. ¡Nooo, no es así (…) no, no, no, yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos!", dijo el mandatario.

Y agregó, "Estoy aquí por el pueblo, no estoy aquí por el INE o por el Tribunal no, no, no, no; por el INE y por el Tribunal no estuve antes, entonces es lo mismo de lo de la consulta. Es lamentable que actúen de esa manera pero no lo van a poder evitar, no van a poder detener a todo un pueblo que quiere una transformación, que quiere una democracia, no lo van a impedir".