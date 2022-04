Suprema Corte: AMLO no puede decidir en qué gastar los ahorros por Ley de Austeridad

MÉRIDA.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó hoy la norma que permitía al presidente Andrés Manuel López Obrador decidir en qué se gasta el dinero producto de los ahorros generados por las medidas de austeridad en el Gobierno de México.

Con nueve votos a favor, la SCJN votó a favor del proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y decidió que la Cámara de Diputados no puede renunciar a su facultad de determinar el gasto público.

En un comunicado, la Corte señaló que si bien debe haber cierta flexibilidad en las normas presupuestarias para hacer frente a la disminución o el aumento en los ingresos previstos, no se puede llegar al extremo en que los diputados deleguen la facultad para determinar el uso de esos recursos al Poder Ejecutivo, pues esa situación frustra la función constitucional que la Cámara baja tiene en esta fase del ciclo presupuestario.

¿Por qué AMLO no puede decidir en qué se gasta el dinero ahorrado?

La ministra Norma Lucía Piña señaló que determinar el destino de estos recursos es obligación del Congreso para así ejercer “un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específico del mismo”.

Con esta determinación, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 139 presentada en 2019 por senadores de oposición en contra de la Ley de Austeridad Republicana.

Es inválida la disposición que facultaba al titular del Ejecutivo Federal para decidir el destino de los recursos públicos generados como resultado de la implementación de medidas de austeridad, por vulnerar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/GjecLVgL3q — Suprema Corte (@SCJN) April 5, 2022

La facultad para el presidente estaba prevista en el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha norma disponía que los ahorros generados en el gobierno de la 4T debido a las medidas de austeridad podrán ser utilizados en términos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, que podían dirigirse al destino que por decreto determine el presidente AMLO.



La Corte estableció que esta última porción normativa vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino de los recursos públicos conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución General.



SCJN: ¿Qué dijo AMLO?

Ayer, la Suprema Corte quitó la prohibición que tenían los altos exservidores públicos para trabajar en la iniciativa privada 10 años después de haber dejado la administración pública federal. Hoy, eñ presidente López Obrador lo calificó como una “aberración”.

“Es una aberración, cómo es posible que se regrese a lo de antes, ¿Y qué era lo de antes? bueno, la vergüenza nacional de que el que privatiza los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio, Ernesto Zedillo, se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles.

Vacunarse es la mejor manera de controlar la pandemia. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/OSHkhGRBk1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2022

“Y (Felipe) Calderón hace lo mismo, ayuda a Iberdrola, empresa monopólica particular que controla la electricidad en España, y le ofrece trabajar como consejero cuando termina su mandato y forma parte del consejo”.

¿Qué hizo la Suprema Corte que molestó a AMLO?

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que no estaba de acuerdo con la decisión del máximo tribunal de justicia del país.

“Ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra Ley de Austeridad se estableció que un alto servidor público después de dejar su empleo, no puede irse a trabajar a una empresa particular vinculada a su labor anterior. El Banco de México, todos los que terminan van a la banca privada o de la banca privada al Banco de México, una mezcolanza, una inmoral promiscuidad política administrativa, no estoy de acuerdo con eso”.