INE: Tribunal Electoral podría anular la consulta de revocación de mandato de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a la ley cometidas principalmente por funcionarios públicos. Así lo informó el Consejero Presidente de dicho órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Córdova recordó que una vez que concluya la jornada electoral, iniciarán los cómputos distritales, cuyos resultados serán enviados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de que dictamine el ejercicio.

“¿Qué le corresponde a la Sala Superior? Tomar las decisiones correspondientes. Y ojalá la irresponsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa y abiertamente, descaradamente están violando la ley, no traiga como consecuencia eventualmente que se decida anular por parte de la Sala Superior este proceso”. Esa sería, acotó, la peor sanción para un proceso democrático.

¿Qué dijo el INE de los funcionarios de Morena?

Durante este proceso el INE ha otorgado 25 medidas cautelares ordenando el retiro de publicidad y mensajes tanto en espacios físicos como en medios digitales, señaló el consejero presidente.

En conferencia de prensa, Córdova Vianello, denunció que una de las características de este proceso ha sido la violación permanente de las normas que regulan la difusión de la propaganda gubernamental y el principio de imparcialidad al que están obligadas las personas funcionarias públicas.

Detalló que la reforma constitucional de 2019 otorgó la INE la facultad exclusiva de promover la revocación de mandato y prohibió la difusión de propaganda gubernamental a partir de la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación.

¿Por qué el TEPJF podría anular la consulta de revocación de mandato?

. "Lamentablemente, quienes se presentan como los principales impulsores de la revocación de mandato fueron los primeros en violar estás restricciones constitucionales y legales. Las restricciones a la propaganda gubernamental y las limitaciones a las expresiones de servidores públicos no las decidió el INE, si no el poder legislativo que las puso en la Constitución y la ley. Esta autoridad electoral no censura a nadie, simple y sencillamente se apega a su obligación de hacer valer las leyes vigentes", indicó.

Del total de quejas, explicó el consejero Ciro Murayama, cinco han ido al Presidente de la República, cuatro a la Consejería Jurídica y al vocero de la presidencia, tres a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de que han recibido medidas cautelares 29 gobernadores y 61 legisladores:

"Es decir, hemos vivido un proceso de revocación donde las reglas constitucionales de no intervención se han violado de manera sistemática y contumaz, se trata de un proceso político intervenido por el gobierno con esta alteración de las reglas, con esta intervención indebida".

¿Cuándo se sabrán los resultados de la consulta de revocación de mandato?

Además, Córdova Vianello informó que los resultados del conteo rápido del ejercicio de revocación de mandato estarán listos el mismo domingo. "El 10 de abril operará un sistema de conteo rápido con una muestra de 1800 casillas que nos permitirá contar con una estimación confiable de la participación y el resultado de la consulta esa misma noche. Estimamos, Por cierto, que los resultados del conteo rápido pueden hacerse públicos en esta mesa del conteo general entre las 9 y 10 de la noche aproximadamente", puntualizó en conferencia de prensa.

Agregó que desde el cierre de las casillas, y conforme a los paquetes electorales sean trasladados a los 300 consejos distritales del INE, iniciará el cómputo legal de los votos, y se prevé que los resultados finales estén listos el lunes 11 de abril.

"Será al día siguiente, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones federales cuando comienza, como saben, dos días después. Los resultados serán visibles para la ciudadanía en un sistema que se irá actualizando en tiempo real a través de internet, lo que permitirá dar certeza, transparenta el ejercicio, y hará posible que al día siguiente de la jornada de votación en línea se den a conocer resultados definitivos", indicó.