''¿Me quieren ver muerta?'' Retiran protección a María Elena Ríos

Agradezco muchísimo todo el apoyo y cariño que me brindan uD83DuDC9AuD83DuDC9C#MiAgresorSigueLibre y su papá el ex diputado junto a tres cómplices más, no han sido sentenciados.



Las autoridades están totalmente corrompidas ¿le tengo que pedir ayuda a @RealGDT?



??Ayúdenme por favoruD83DuDE4FuD83CuDFFE #VL2022 pic.twitter.com/TJCQEEoCtJ