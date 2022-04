Carreteras más peligrosas de México: Estados Unidos alerta de viajes

El gobierno de Estados Unidos alertó a sus funcionarios sobre el riesgo de viajes terrestres en México e identificó a las carreteras más peligrosas del país.

El 16 de marzo pasado, el Departamento de Estado norteamericano actualizó su alerta de viajes a territorio mexicano, la cual se encuentra actualmente en Nivel 3: "Reconsiderar viajar". En su resumen de motivos sostiene que "los delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y asaltos, están muy extendidos y son comunes en México".

"Los empleados del gobierno de EE. UU. no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden tomar taxis en la calle y deben depender de los vehículos de transporte de aplicación y los taxis de sitios regulados". Dichos funcionarios no deben viajar solos y no pueden viajar por carretera desde la frontera hacia el interior del país, "con excepción de los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo en la Carretera Federal Mexicana 15D".

Alerta de viaje de Estados Unidos a México: estados a los que no se debe viajar

En su desglose, el gobierno de Estados Unidos pide no viajar por riesgo de delincuencia y secuestro a los siguientes estados:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Estados a los que se debe reconsiderar viajar por delincuencia y riesgo de secuestro

Baja California

Chihuahua

Coahuila

Estado de México

Morelos

Jalisco

Sonora

Zacatecas

También pide reconsiderar los viajes a Durango, Guanajuato y Nayarit, por los índices de inseguridad.

Viajes de Estados Unidos a México: estados donde se debe tener mayor precaución

En el caso de los siguientes estados pide tener mayor precaución por la delincuencia.

Aguascalientes

Baja California Sur

Chiapas

Hidalgo

Oaxaca

Querétaro

Quintana Roo

Luis Potosí

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

En el caso de Puebla, Ciudad de México y Nuevo León, a la delincuencia se une el secuestro.

Para Yucatán y Campeche solo indica" precauciones normales" de viaje.

¿A qué estados de México no deben viajar los estadounidenses?

En la alerta de viaje, describe las restricciones y recomendaciones para cada entidad así como los detalles de transportación aérea.

Cabe mencionar que actualmente, para el gobierno estadounidense, Colima es el estado más riesgoso. El pasado 1 de abril, la embajada de Estados Unidos en México emitió una recomendación para no viajar a ese estado, debido a un incremento de la violencia entre organizaciones criminales. Incluso sostiene que han ocurrido balaceras y muertes en espacios públicos.

En ese caso los empleados estadounidenses no pueden viajar dentro de los 20 km de la frontera entre Colima y Michoacán, tampoco sobre la carretera 110 ni visitar Tecomán. En el caso de Manzanillo solo pueden acudir a sitios turísticos.



Las carreteras más peligrosas de México, según el gobierno de Estados Unidos

A continuación, un resumen de las vías más peligrosas del país identificadas por el gobierno de Estados Unidos.

Baja California. En Valle de Mexicali, evitar las carreteras entre los límites con Sonora, Arizona y California.

Chihuahua. En Ciudad Juárez, solo pueden viajar de esta ciudad a Chihuahua durante el día por la Carretera Federal 45. Solo pueden viajar al área de Nuevo Casas Grandes a través de EE.UU., ingresando a México por el puente Palomas US.

Coahuila. En Piedras Negras y Acuña, viajar directamente desde EE.UU. y observar un toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana.

Colima. No viajar dentro de los 20 kilómetros de la frontera entre Colima y Michoacán y Jalisco.

Durango. No viajar al oeste y sur de la entidad por la carretera federal 45.

Guanajuato. Carretera Federal 45D. No viajar al área sur de esta vía entre Celaya, Salamanca e Irapuato.

Guerrero. No viajar a Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa debido a la delincuencia, secuestro y cierres carreteros.

Jalisco. En la frontera con Michoacán, no viajar dentro de las 12 millas de esta frontera. No se puede viajar a Cocula por la carretera federal 80.

Michoacán. En Lázaro Cárdenas, viajar sólo por aire y limitar las actividades al centro de la ciudad o las zonas portuarias.

Nayarit. No viajar a Tepic y San Blas.

Oaxaca. No viajar a Oaxaca por la Carretera Federal 185D, la 190 y la frontera entre Oaxaca y Chiapas. Esto incluye Juchitán, Salina Cruz y San Blas Atempa. No utilizar la Carretera Federal 200 entre Pinotepa y la frontera entre Oaxaca y Guerrero.

Sinaloa. Para ir a Mazatlán, viajar sólo por aire o mar, están limitados a la zona dorada y al centro histórico de la ciudad. Para Los Mochis y Topolobampo, viajar solo por aire o mar, están restringidos a la ciudad y al puerto.

Sonora. No viajar a ciertas áreas de Nogales y no usar taxis. No viajar al sur de Guaymas, incluidos Empalme, Obregón y Navojoa.

Tamaulipas. En Nuevo Laredo y Matamoros, los funcionarios solo deben viajar dentro de un radio limitado alrededor de los consulados de EE.UU., sus hogares y los puertos de entrada. No pueden viajar entre ciudades de esta entidad utilizando las carreteras del interior de México.

En Zacatecas: No pueden viajar a Fresnillo ni utilizar la Carretera Federal 45 y la Carretera Federal 23.