Festejo agridulce: niños marchan para exigir justicia

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Medio centenar de menores de edad mexicanos marcharon ayer sábado en Ciudad de México para exigir justicia por niñas, niños y adolescentes desaparecidos, por los huérfanos por feminicidio, los sobrevivientes de violencia sexual y por una infancia libre de violencia.

En el marco del Día del Niño, que se celebró ayer, se desarrolló la primera marcha “Nuestros derechos también importan”, que se inició en el Monumento a la Revolución y finalizó en el Zócalo capitalino.

Disfrazados con los trajes de sus superhéroes favoritos como El Hombre Araña y Batman, o bien con vestimenta colorida, los menores caminaron por las calles del centro de la ciudad entre consignas dirigidas por madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que también asistieron a la marcha.

“¡No, no, no con los niños no; no, no, no con las niñas no!”, reclamaron con sus agudas voces.

Mientras que en la pancarta que encabezó la manifestación se apuntó: “¡Nuestros derechos también importan, nuestras voces también cuentan!”.

La manifestación cerró con mitin frente a Palacio Nacional, residencia presidencial, donde tanto menores como madres expresaron sus demandas de justicia ante casos de desaparición de sus madres o hijos.

Por otra parte, mediante un comunicado, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU hizo un llamado al Estado mexicano para proteger a los menores contra todo tipo de desaparición.

Recordó que en su Informe de Misión a México, el Comité contra la Desaparición Forzada resaltó el “incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia”.

Además, la ONU-DH dijo que “reconoce en especial” a las niñas y los niños que buscan a sus seres queridos, participan en jornadas de búsqueda y toman parte en diligencias de investigación. “Reiteramos: es obligación de las autoridades prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones”.

Señaló que en el cumplimiento de dichas obligaciones, “el Estado debe tomar en cuenta el impacto diferenciado que las desapariciones generan en niñas y niños, considerar sus necesidades específicas y asegurar el interés superior de la niñez”.

Finalmente, la ONU-DH saludó la adopción del Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes y las iniciativas de organizaciones civiles para visibilizar las desapariciones con un enfoque basado en la niñez.

El pasado jueves la organización internacional Save the Children urgió al gobierno y a la sociedad mexicana a “detener la violencia y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país”, entonces en vísperas del Día del Niño.

La ONG internacional detalló que, de acuerdo con cifras oficiales, en 2021 siete niñas, niños o adolescentes fueron asesinados diariamente y 37 sufrieron violencia física.