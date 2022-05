Madre aún espera que su hijo aparezca; se lo llevaron cuando tenía dos meses

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Ropa, juguetes, fotografías y hasta su ombligo, es lo que conservan los padres de Iker y Johan como recuerdos de sus hijos, dos de los miles de menores que no celebraron el Día del Niño con su familia.

Iker Ernesto Martínez Amaro desapareció el 20 de enero de 2019, cuando apenas tenía dos meses. Una mujer ofreció regalarle a su madre, Melani Amaro, una carriola, mientras vendían tacos en Calle 11, en Tláhuac.

“No pensé, confié de más. No he tenido respuesta de Iker, cada vez que voy con las autoridades, me dicen que están trabajando, que no por ir todos los días me van a dar otra respuesta”.