Debanhi Escobar. Vuelven a catear el motel Nueva Castilla

MONTERREY.- Este lunes la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres realizó un nuevo cateo en el Motel Nueva Castilla donde hallaron sin vida a Debanhi Escobar.

De acuerdo a la dependencia, el nuevo cateo se a fin de realizar levantamientos topográficos en el área de alberca y cisterna, además de llevar a cabo la fijación de indicios en una habitación específica del inmueble, esto a petición del padre de la víctima.

Mario Escobar, padre la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, denunció que no a él no le notificaron de esta diligencia, que debió realizarse antes, no a 19 días de que fuera localizado el cuerpo sin vida de su hija.

"Yo he solicitado 2 habitaciones, no se las puedo decir, salieron en las redes sociales y de alguna manera ustedes vieron el video y solicitamos para que las inspeccionaran y descartaran alguna participación o que haya estado Debanhi ahí”, dijo.

El operativo, informó la Fiscalía Especializada, se realizó en cumplimiento de una solicitud presentada por un Agente del Ministerio Público Investigador, que autorizó un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, "en continuación de los actos de investigación propuestos por la Fiscalía Especializada, por hechos reportados en abril de 2022 en Escobedo, Nuevo León", con relación al hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana.

En la diligencia participaron un agente del Ministerio Público Investigador, peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General; elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, personal del Colegio de Ingenieros de Nuevo León, y horas después del inicio del operativo, el padre de la joven estudiante de Leyes.

Identificaron a hombre que subió a un auto fuera del Motel

La identidad de la persona que abordó un auto frente al Motel Nueva Castilla, se trata de un hombre que solicitó un taxi privado mediante aplicación, para trasladarse junto a su pareja rumbo a la carretera que va de Monterrey a Nuevo Ladero.

Se informó que para lograr la identificación las autoridades buscaron testimonios, cotejaron varios videos y solicitaron información a la empresa de transporte Didi. La compañía ayudó a identificar al hombre.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

Debanhi Susana Escobar salió un 8 de abril a divertirse a una fiesta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, Nuevo León junto con sus amigas: Ivonne y Saraí.

Según las declaraciones, Debanhi salió sola del lugar la madrugada del 9 de abril, pues sus amigas se habían marchado antes. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido. Los familiares de la desaparecida han explicado que las amigas de Debanhi han sido interrogadas en múltiples ocasiones de lo que ocurrió la madrugada del pasado 8 de abril.

La noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Motel Nueva Castilla, en una cisterna. El padre de Debanhi confirmó ese mismo día la muerte de su hija.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Nuevo León, Debanhi Escobar murió por una contusión profunda de cráneo.