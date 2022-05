Marcharon para levantar la voz

GUADALAJARA.— En el Día de las Madres y sin nada que festejar, mamás y familiares de personas desaparecidas se manifestaron ayer para intentar que sus voces fueran escuchadas.

Los colectivos que buscan a sus seres queridos se reunieron desde a las 9 horas en la Glorieta de los Desaparecidos. Ahí estuvieron llegando padres, hermanos y principalmente madres para alzar la voz.

Con vestimentas de color blanco y lonas con fichas de búsqueda, los colectivos salieron a las 10 horas de la glorieta en mención para avanzar por avenida Chapultepec, para luego tomar Hidalgo, hasta llegar al Centro tapatío, según publica el medio El Occidental.

Mientras avanzaban se escuchaban las consignas “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “Alfaro, escucha, esta es nuestra lucha!”, también se hizo un pase de lista de muchos de los desaparecidos en Jalisco.

En la marcha también se recordó a todas las madres que fallecieron sin haber encontrado a sus hijos.

“Esta marcha es justamente es exigiendo verdad y justicia para nuestros hijos y para esas madres que han partido queremos la verdad y queremos justicia. Creemos que la ciudadanía tiene que estar de este lado del listón para sentir el desgarro que es esto internamente, la verdad que es muy pesado, es muy duro porque uno se queda solo, alejado poco a poco de la familia”, dijo Martha Leticia García, titular del colectivo Entre Cielo y Tierra.

En muchos de los casos las investigaciones no avanzan y las madres regresan a sus casas con impotencia de no saber nada de sus hijos.

“Acuden muchas veces a la Fiscalía para ver si les dan algún resultado y los expedientes están sin avanzar. No hay avances y se van con esa tristeza, con esa zozobra”, comentó Martha Leticia.

María del Rosario Cervantes Ávila, quien también participó en la manifestación, vive este 10 de Mayo con el corazón partido en dos. Por un lado tiene dos hijos que están con ella, pero también busca a su otro hijo, Osvaldo Javier Hernández Cervantes, desaparecido a sus 25 años, el 22 de julio del 2014.

Este Día de las Madres, ella lo vive entre la alegría de tener a sus otros hijos y la tristeza de no saber nada de Osvaldo.

"Se vive entre el dolor y la felicidad. Yo tengo otros dos hijos y no puedo ignorar su presencia, pero me duele la ausencia de Osvaldo. Entonces estás entre esas dos realidades y no puedes ignorar ninguna".

Julio Osvaldo salió en esa fecha de su casa en la colonia Jardines de Santa María, en San Pedro Tlaquepaque, para ir a laborar por el rumbo de la Base Aérea, en Zapopan, pero nunca llegó al trabajo, no regresó a su hogar.

"Quisiera que me dijeran más de lo que dicen y esperaría ver resultados en avances en investigaciones. Yo pedí la sábana de llamadas, me dijeron que ya se hizo pero jamás el oficio, seguramente ni existe, porque en su expediente yo no lo encuentro".

Por su parte Olivia Victoria Águila Rodríguez, también busca a sus hijos Emmanuel y Abraham Meza Águila.

El 26 de octubre del 2018 ambos iban a su casa después de haber terminado de trabajar en un tianguis, cuando fueron interceptados por sujetos armados que los bajaron de su vehículo y se los llevaron.

Desde hace cuatro años, Olivia Victoria pasa el 10 de Mayo con otras madres que buscan a sus hijos, pues ella no tiene quién le dé un abrazo.

"Muy triste porque son mis dos únicos hijos y pues no hay quien llegue me dé un abrazo, muy triste desgraciadamente".

Antes de las 12:00 horas los colectivos llegaron a Palacio de Gobierno, los familiares expusieron con un megáfono sus casos. También exigieron justicia para todas las víctimas y la localización de sus seres amados.