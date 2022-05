Yolanda Martínez. Cronología de lo que ha sucedido hasta ahora

Comparta este artículo

MONTERREY.— El caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, la joven de 18 años que desapareció la madrugada del 9 de abril después de ir a una fiesta con dos amigas y luego de varios días de búsqueda la encontraron sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, visualizó el grave problema en torno al aumento de mujeres desaparecidas y casos de feminicidios en Nuevo León.

Lamentablemente a las listas negras se agregó el nombre de Yolanda Martínez, reportada como desaparecida en marzo y, tras 38 días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en un predio de la colonia Los Huertos.

¿Quién era Yolanda Martínez?

Yolanda Martínez Cadena fue una más de las mujeres reportadas como desaparecidas en Nuevo León. La joven de 26 años de edad, desapareció el pasado 31 de marzo y la última vez que fue vista fue en la colonia Constituyentes de Querétaro en San Nicolás.

Gerardo Martínez, su padre, informó que lo último que se supo sobre su hija, Yolanda, es que se quedó a dormir en casa de su abuela en San Nicolás y de ahí salió a buscar trabajo. La familia sabía que la joven iría a una entrevista, pero desconocían la ubicación de la empresa.

La ficha de búsqueda de Yolanda Martínez indicó que la mujer tenía 26 años. Físicamente, su cabello era castaño claro y lacio, tez morena, ojos café oscuro, nariz mediana, boca mediana, estatura de 1.55 metros y complexión regular. No se detallaron señas particulares específicas.

Al momento de la desaparición vestía blusa de rayas negras, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Tras desaparecer, Yolanda Martínez es captada por las cámaras

Luego de que su padre reportará su desaparición, un vídeo difundido en redes sociales y distintos medios de comunicación, brindaron un poco de esperanza a la familia de la joven, pues en la grabación se podía a Yolanda Martínez caminando por la calle.

En la grabación se puede apreciar la figura de Yolanda caminando a las 11:00 de la mañana por las calles de la colonia Constituyentes de Querétaro, pero se indicó que se desconocía a dónde se dirigió o qué ocurrió después de ser captada.

Así fue como continuó la búsqueda de Yolanda Martínez

El papá de la Yolanda Martínez, don Gerardo, indicó que tras la desaparición de su hija la única "pista" que se tenía era el vídeo de una cámara de una casa en la calle de la colonia Constituyentes de Querétaro. Esa grabación alentó al papá de la joven a que intensificara su búsqueda.

Asimismo, Gerardo Martínez pidió al gobierno local que tome en serio la investigación para encontrar a su hija. Sin embargo, la familia de Yolanda hizo un llamado a colectivos feministas locales con el fin de visibilizar el caso y así poder ayudar en la búsqueda de la joven.

Con la ayuda de grupos como Asamblea Feminista NL se realizó una manifestación en la que los asistentes siguieron la ruta que Yolanda hizo el día que desapareció (desde la salida de su casa hasta el sitio donde fue vista por última vez).

En entrevistas, el papá de la joven desaparecida indicó que no creía que Yolanda se haya ido por su propia voluntad, pues no dejaría sola a su bebé. Cabe destacar que Yolanda Martínez era madre soltera de una niña de cuatro años de edad.

Sin embargo, ya habían pasado más de 20 días desde la última vez que se le vio, cuando salió de la casa de su abuela en San Nicolás de los Garza para buscar trabajo, y todavía no se tenía indicios de dónde podría Yolanda.

“Nos informan que se le vio ese día 31, a las 16:00 horas en este lugar, en el crucero de avenida Eloy Cavazos con Francia, en la colonia México 86, y aquí estamos esperando, de perdido para encontrar una nueva pista”, indicó el señor Martínez sobre una llamada que recibió en la que se le dio esta "pista" sobre la desaparición de su hija.

Padre de Yolanda Martínez asegura que no era ella la del vídeo difundido

Luego de la difusión de unos cuantos vídeos en los que presuntamente se le vio a Yolanda caminar por una calle de la colonia Constituyentes de Querétaro en San Nicolás, Gerardo Martínez, el papá de la joven, aseguró que la mujer que se ve en las grabaciones presentadas no es su hija.

“Sí viste playera negra, pero tenía otro estampado, unas rayas distintas, diferente. La complexión no es la misma, me han enseñado 26 mujeres captadas en varios lugares y ninguna es mi hija”, relató Gerardo Martínez al salir de la Fiscalía.

Los vídeos en los que presuntamente fue captada Yolanda fueron presentados en una conferencia de prensa, en la que la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinoza, explicó lo que se ve en ellos y que todos correspondían al 31 de marzo, día que fue vista por última vez.

Papá de Yolanda asegura que su hija no se fue solo así

Luego de que circularan unas imágenes de una mujer aparentemente cargando una maleta, surgió la versión que se trataba de Yolanda y que ésta se habría salido de su casa por su voluntad propia, presuntamente para alejarse de un familiar que la acosaba.

Pero fue el papá de Yolanda Martínez, quien aclaró que su hija era víctima de acoso por parte de su expareja, de quien según la familia y los allegados a la búsqueda se desconocía su paradero. Además de reiterar que su hija no huyó de su casa.

La FGJ, posteriormente descartó dicha versión e indicó que se continúa con la búsqueda de Yolanda.

Samuel García señala que Yolanda se fue de su casa: ''Pudo huir de su casa por acoso de un familiar''

Pese a lo declarado por el padre de la joven desaparecida y la Fiscalía General de Justicia del estado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que Yolanda Martínez Cadena, quien desapareció desde el pasado 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro, pudo haber huido de su casa por violencia familiar.

El gobernador de Monterrey también señaló que la joven tenía un tío, hermano de la mamá de la joven, quien es muy violento y en estado de ebriedad entraba a su cuarto.

"Y quiero aprovechar los medios para dar un mensaje a la comunidad, de que muy probablemente en el caso de Yolanda, por la violencia familiar que había, ella salió de su domicilio", señaló García Sepúlveda.

¿Era víctima de acoso por parte de un familiar?

De acuerdo a la carpeta de investigación del caso, la joven madre Yolanda Martínez Cadena sí sufría acoso por parte de su exnovio y de un tío.

Por su parte, la abuela de Yolanda, informó que su exnovio, la acosaba mucho y por eso vivía con ella. Por otro lado, el exnovio de Yolanda y su madre manifestaron que la joven les había contado que uno de sus tíos la acosaba y que incluso se metía a su cuarto.

Papá de Yolanda Martínez es hospitalizado; él deseaba continuar con la búsqueda

Las noticias sobre la desaparición de Yolanda Martínez Cadena desde el pasado 31 de marzo, dieron un giro luego de que se informará que el señor José Gerardo Martínez Bautista, padre de Yolanda, fue hospitalizado al presentar problemas de presión alta.

Mediante un audio enviado a un grupo de Whatsapp, don Gerardo Martínez señaló que no se había sentido bien de salud, "pero no lo había manifestado a nadie, porque no quería parar mi búsqueda (de Yolanda)", puntualizó.

De igual modo, en aquella ocasión explicó que optó por hospitalizarse para que se le indujera a dormir bien y así descansar un poco, ya que no había podido conciliar el sueño en los días recientes.

El papá de Yolanda pidió que aunque el este ausente, las personas y los medios de comunicación sigan con la búsqueda de su hija.

Cuando se dio a conocer que Gerardo Martínez ingresó a una clínica, también se informó de unos reportes en los que se mencionaba que se vio posteriormente a Yolanda en una zona de la colonia México 86 en Ciudad Guadalupe, repartiendo solicitudes de empleo.

Recordemos que ese fue el motivo por el que la joven salió de su casa aquel 31 de marzo. De acuerdo con lo informado por la familia de Yolanda Martínez, dejó el trabajo que tenía para acoplar mejor sus tiempos con el cuidado de su hija, quien el pasado 29 de abril cumplió cuatro años de edad.

Encuentran cuerpo y ropa, hallazgos coinciden con características de Yolanda Martínez

Tras varios días de búsqueda, El Universal reportó que fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en en el municipio de Juárez, al oriente de la zona metropolitana de Monterrey. Sin tener los resultandos de la autopsia y análisis de ADN, las autoridades sugirieron que podría ser el de Yolanda Martínez.

"De acuerdo con la vestimenta y hallazgos encontrados podemos suponer que el cuerpo localizado hoy (por ayer) en la colonia Los Huertos, en Juárez, podría corresponder a Yolanda Martínez", señaló el medio.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que se localizó el cuerpo de una mujer en estado de descomposición, en una zona de matorrales. Esto luego de que una mujer, quien recolectaba leña en el monte, realizó el hallazgo a unos 100 metros de la calle Hortelanos, cerca de la carretera a San Mateo, por lo que tras descubrirlo notificó el caso al 911.

La Fiscalía indicó que el reporte se recibió a las 15:35 horas del domingo, pero todavía entrada la noche los peritos trabajaban en el área para recabar evidencias.

El cuerpo se trasladó al Servicio Médico Forense a fin de establecer las causas de la muerte y la plena identificación de la víctima.

Fiscalía confirma el hallazgo sin vida de Yolanda Martínez Cadena

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó, la tarde de lunes 9 de mayo, que el cuerpo localizado en un lote baldío en la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez, era el de Yolanda Martínez Cadena, quien estaba desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con información difundida por Azteca Noticias, los resultados fueron positivos en el estudio genético que se le practicó al cádaver encontrado por una mujer el pasado domingo 8 de mayo.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informa que en fecha 9 de mayo de 2022 se concluye estudio de genética elaborado por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de esta institución, con resultado positivo para identificación de cuerpo sin vida, correspondiente a Yolanda Martínez Cadena, de 26 años de edad. Como antecedente, el cuerpo sin vida en mención, fue localizado el día 8 de mayo de 2022, en un predio despoblado de la colonia Los Huertos, municipio de Juárez, Nuevo León”, detallaron en un boletín.

¿Yolanda Martínez Cadena fue víctima de feminicidio o un suicidio?

Tras confirmarse el hallazgo sin vida de Yolanda Martínez Cadena, el Vicefiscal, Luis Enrique Orozco informó que junto al cuerpo estaban dos recipientes con etiquetas de sustancias tóxicas. El funcionario relató que uno de los frascos tiene la leyenda ''peligro'' y otro dice ''Control 24E'', que es una sustancia que se utiliza para el control de plagas.

También se dio a conocer que el cuerpo de Yolanda se encontró ''prácticamente boca abajo, ligeramente recostado hacia un lado''. Al momento del hallazgo, la joven todavía tenía cabello por lo que con ello harían un estudio para determinar si ingirió veneno.

Luego de estos reportes dados por el Vicefiscal, el padre de la joven de 26 años recalcó que también realizarán una autopsia particular.

La Fiscalía asegura que Yolanda Martínez Cadena se habría quitado la vida

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres ofreció una conferencia sobre los avances de las investigaciones en el caso de Yolanda Martínez, fue ahí donde la instutición señaló que la muerte de la joven madre parecen apuntar a un suicidio.

En la conferencia también se comunicó que no hay indicios de violencia en el cuerpo de Yolanda, pero reiteraron que el cadáver hallado tenía un nivel de descomposición que podría entorpecer las investigaciones. También se informó que no se detectaron indicios de actividad humana adicional en la zona donde se encontró el cuerpo.

"Estos indicios hacen suponer como la más sólida línea de investigación la del suicidio, hay entrevistas en la carpeta de investigación que hablan de un estado probablemente depresivo", especificó la Fiscalía, aunque aclaró que aún no hay un dictamen final sobre las causas de la muerte de Yolanda Martínez Cadena.