Yolanda Martínez. Padre de la joven reconoce que ella pudo sufrir depresión

MONTERREY.- Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, reconoció que su hija podría haber padecido un cuadro de depresión, antes de desaparecer.

Esto en relación a lo mencionado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en el sentido de que el suicidio es la línea de investigación preponderante de la joven, a raíz del hallazgo de un supuesto mensaje de despedida escrito en un vaso desechable, en el que habría ingerido dos tipos de veneno.

Don Gerardo señaló que Yolanda podría haber comentado sobre el cuadro de depresión a otra persona, aunque a él nunca se lo manifestó.

"De alguna manera sí estuvo deprimida porque no nos quiso dar las razones, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas de algunas cosas que apenas me estoy enterando, puede ser que si la haya llevado a tomar esa decisión".