Caso Debanhi: segundo informe reclasificaría el hecho; esto concluye

Debanhi Escobar fue asesinada y sufrió abuso sexual antes de morir, según reveló el segundo informe forense que solicitó la familia, que replica EL PAÍS.

Este dictamen descarta la hipótesis de un accidente de la joven de 18 años, reportada como desaparecida el 9 de abril pasado y hallada sin vida 13 días después en el interior de una cisterna en el Motel Nueva Casilla. Como se informó, la Fiscalía de Nuevo León informó que la causa de muerte de Debanhi fue un golpe contundente en la cabeza.

El segundo informe destaca que la joven fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. “Se trata de una muerte violenta homicida”, concluye el texto. Además, el cuerpo presentó “huellas de una relación sexual violenta”.

Fiscalía de Nuevo León, en silencio por el caso

La Fiscalía integró esta información en la carpeta de investigación, aunque los detalles sobre su muerte no habían sido revelados. El País asegura que contactó a la la institución en varias ocasiones para solicitar su versión sobre la falta de información y no obtuvo respuesta.

Desde el hallazgo del cuerpo, el 21 de abril pasado, la Fiscalía solo ha informado sobre la causa de muerte: contusión cerebral. No mencionó, no obstante, más detalles sobre si había sufrido o no abuso, si se había ahogado o había caído ya muerta a la cisterna donde fue encontrada. El padre de la víctima, Mario Escobar, insistió varias veces en la versión de que su hija sí sufrió abuso, fue asesinada y su cuerpo plantado en dicho lugar.

La ausencia de información oficial permitió justificar la hipótesis de que Debanhi se había caído sola a ese tanque de agua. Fue el padre quien solicitó y pagó con sus medios un segundo informe.

¿De qué murió Debanhi Escobar?

El segundo dictamen forense —que analiza las imágenes de la exploración médica del cadáver, pruebas diagnósticas y conclusiones— señala que el cuerpo de Debanhi Escobar presentaba signos de violencia sexual. Un dato que no mencionó ni analizó la primera autopsia.

Tampoco lo informó la Fiscalía, que ya contaba con este segundo informe que dice: “El cuerpo presenta huellas de una relación sexual vaginal, violenta y reciente. Esto se deduce por haber encontrado equimosis violáceas y hematomas en la zona exterior de los genitales".

El forense concluye que la joven falleció antes de que su cuerpo fuera introducido o arrojado al tanque de agua —no valora cómo llegó ahí—. Coincide con la primera necropsia en la causa de la muerte, por profundos golpes en la cabeza, es decir, por una “hemorragia intracraneal que provocó un choque neurogénico [daño al sistema nervioso] y este, un paro respiratorio”.

Aunque Debanhi hubiera fallecido por un golpe en la cabeza, lo anterior explica el hecho de que la joven no presentara agua en los pulmones, lo que respalda el hecho de que no falleciera ahogada dentro de la cisterna, siendo esta una de las cuestiones más debatidas sobre el informe de la Fiscalía.

No obstante, la joven presentaba más lesiones en la cabeza y no solo una, como parecía sugerir la conclusión de la primera autopsia que se hizo pública.

“Equimosis violáceas en ambos lados de la región frontal del cráneo, en párpados derechos e izquierdos, en el lado izquierdo de la nariz, en ambos labios, arriba de la oreja derecha y la región retroauricular derecha”, señala el documento. Según la manera de muerte que describe el doctor, “las contusiones craneofaciales son de origen externo al cuerpo y por ser intensas, repetidas [en varias ocasiones] y con diferentes ángulos de impacto, se deduce que fueron causadas por otra persona y que se trata de una muerte violenta homicida”.

El forense precisa que debió ser con un “agente mecánico contundente”, es decir, no fue golpeada con un arma filosa.