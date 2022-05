Inegi revela que hubo aumento en brecha de género en la banca

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La población mexicana con al menos una cuenta bancaria creció a 41.1 millones, o 49.1 % del total de adultos de 18 a 70 años, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que también advirtió de una mayor brecha de género.

Estos datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 muestran un aumento de casi 4 millones de personas y dos puntos porcentuales frente a los datos de 2018, cuando había 37.3 millones de adultos mexicanos con una cuenta de banco, que representaban a 47.1 % de la población.

Pero mientras en 2018 el 45.9 % de las mujeres adultas estaban bancarizadas, ahora solo 42.6% tienen una cuenta. Esto contrasta con el hecho de que 56.4 % de los hombres tienen ahora una cuenta de banco frente al 48.5% de la medición anterior.

“En este periodo, la brecha de género en la tenencia de productos financieros no se ha cerrado, ya que las mujeres utilizaban en menor medida los productos y servicios del sistema financiero”, expresó Graciela Márquez, presidenta del Inegi, al presentar los resultados.

El comportamiento de los datos se explica en parte porque, con base en el censo de 2020, el organismo reconoce ahora una población de 126 millones de personas, mientras que en la década anterior había 112.3 millones de habitantes oficiales.

La encuesta también reportó un decremento en la proporción de personas con cualquier producto financiero, es decir, una cuenta de ahorro, un crédito, un seguro o un fondo para el retiro (Afore). Mientras en 2018 el 68.3 % de la población tenía al menos un producto financiero, en 2021 este porcentaje cayó a 67.8%.

Aún así, hubo un aumento en números absolutos, con 56.7 millones de mexicanos con algún producto financiero en 2021, lo que representa 2.7 millones de personas más que en 2018.

“Sin embargo, al observar el comportamiento según sexo, se observa que la cifra disminuyó 3.3 puntos porcentuales en el caso de las mujeres”, añadió el reporte de la ENIF.

El Inegi también registró que en 2021 había 17.6 millones de personas de 18 a 70 años con al menos un seguro, cifra que corresponde a 21% de dicha población.

En comparación con 2018, la tenencia de seguro disminuyó 4.4 puntos porcentuales. Mientras que en 2021, 32.7 millones de personas de 18 a 70 años tenían una fondo de ahorro para el retiro o Afore, lo que representa el 39,1 % de dicha población.

El 30.6 % de las mujeres y 48.7% de los hombres contaban con este fondo, una brecha de 18.1 puntos.

La ENIF 2021 también detalla que 6 de cada 10 personas ahorra en el país aunque en una mayor proporción lo hacen instrumentos informales como tandas alcancías, o en su casa.

Los datos en este rubro destacan que el ahorro formal en el país pasó de 20 a 21% entre 2018 y 2021 y el informal se redujo de 63 a 54%.

El documento destaca que 6 de cada 10 personas piensa cubrir sus gastos de viajes con los apoyos del gobierno, proporción que se incrementa con la edad. Así, 61.9% de las mujeres y 74.3% de los hombres contaban con al menos un producto financiero formal en 2021. En tanto, poco más de la mitad de la población adulta no ha tenido financiamiento formal. Entre las principales razones, destaca que no les gusta endeudarse y que no cumplen con los requisitos.