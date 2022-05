MafianTV, nuevamente en la mira por los casos Debanhi Escobar y Yolanda Martínez

Comparta este artículo

El nombre de Fabian Pasos, mejor conocido como MafianTV, nuevamente es tendencia en redes sociales, pero en esta ocasión los internautas reclaman que mostrara "su verdadera cara" al lanzarse contra el padre de Debanhi Escobar y poner en duda la versión de la Fiscalía sobre la muerte de Yolanda Martínez, la joven de 26 años hallada sin vida en días pasados, tras más de un mes de desaparecida.

En primera instancia, MafianTV lanzó un vídeo bajo el título "Retiro toda mi ayuda en el caso Debanhi Escobar", acusando a Mario Escobar, padre de la víctima, de haberse aprovechado de su alcance en redes sociales y de haberle engañado diciendo que le daría información sobre el caso, siendo que más tarde "descubrió" que el regiomontano no sabía realmente que ocurrió con su hija.

“A consecuencia de enterarse del número de personas que me seguían me pidió que le agradeciera a la Fiscalía por su trabajo, a las amigas de Debanhi y al chofer sobre toda la información que estaban aportando (...) Me di cuenta que él no tenía absolutamente nada de información(…) por esa razón llegando a la Ciudad de México a mi regreso ventilé absolutamente todo”, señala el youtuber en el vídeo.

Además, el creador de contenidos lanzó duras críticas a Mario Escobar, responsabilizándolo del que -según la Fiscalía de Nuevo León- se trató de un lamentable accidente que apagó la vida de Debanhi a los 18 años de edad, cuando la joven presuntamente cayó dentro de una cisterna donde su cuerpo fue hallado días después de su desaparición (el 9 de abril pasado).

"Si a usted señor, Mario Escobar se le olvido su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años a mi no, pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiera estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija", remató el youtuber.

Para los internautas, esto último resultó una prueba de la revictimización que las mujeres sufren en los discursos de MafianTV, por lo que no tardaron en reclamar al youtuber sobre la monetización y los seguidores que ganó con el caso, del cual -algunos afirman- no aportó pruebas sino dichos sobre lo que había alrededor.

Yolanda Martínez, otra víctima de MafianTV

Los internautas no tardaron en reclamar que también comenzara hablar del caso de Yolanda Martínez apenas trascendió en redes sociales, siendo que los que eran sus seguidores ya le habían pedido la difusión para ayudar al padre de la joven de 26 años, cuyo cuerpo fuera hallado en días pasados.

El creador de contenidos incluso cuestionó la versión de la Fiscalía de Nuevo León sobre un presunto suicidio de la joven madre, al señalar que era posible que no estuviera sola el día de su desaparición.

"Quién estaba con #YolandaMartinez ese día que hizo creer a todo México se trataba de un posible SUICIDIO cuando los elementos, las entrevista que realicé y más... demuestran todo lo contrario... en una hora video nuevo en #MafianTv".

Los internautas no tardaron en señalar que se trata de una nueva revictimización, ahora hacia el caso de Yolanda Martínez.