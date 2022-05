Yolanda Martínez. ‘’No tengo nada que ver’’, mujer que halló su cuerpo teme por su vida

Comparta este artículo

MONTERREY.- La tarde del pasado domingo la vida de doña Dalia cambió, mientras recolectaba leña en un terreno baldío se encontró con el cuerpo en descomposición de Yolanda Martínez.

La mujer denunció que ahora tiene miedo, pues en redes sociales varias personas la acusan de estar involucrada en la desaparición y muerte de la joven madre.

“Donde me voy sorprendiendo que hasta me voy encontrando el cuerpo, todavía me queda eso en la cabeza, quedé en shock”, dijo la mujer.

“Sí me preocupa porque me están señalando por redes sociales, que yo tengo algo que ver ahí, si yo no tengo nada que ver, fue un accidente o no sé, por algo Dios me la puso ahí para dar aviso”, agregó Dalia.

Según relata en un entrevista, ahora tiene miedo de salir a la calle y no duerme ante el impacto emocional que le generó el hallazgo. Adicionalmente, la Fiscalía de Justicia ya no la ha buscado para ampliar su declaración y ella teme por su vida.

Doña Dalia busca salir de esta pesadilla y evitar que su familia conformada por sus tres hijas, su yerno, su esposo y su nieta, sean víctimas de señalamientos en la calle y en la escuela.

Mujer que encontró cuerpo de Yolanda Martínez pide la recompensa

Debido a que el Gobierno de Nuevo León y la Comisión Estatal de Búsqueda ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos a quien brindará información sobre Yolanda Martínez, la mujer que encontró el cuerpo espera poder recibir la recompensa.

Ahora busca que las autoridades cumplan y hagan válida la recompensa por dar pistas para encontrar a Yolanda.