Azucena Uresti aclara: mensaje al padre de Debanhi salió de su celular, pero ella no lo escribió

Horas después de que Mario Escobar exhibiera los mensajes que presuntamente la periodista Azucena Uresti le envió "por error", tras la filtración del documento en el que se informa de la segunda necropsia al cuerpo de Debanhi, joven de 18 años localizada sin vida en Nuevo León; la titular del noticiero "Azucena por Fórmula" admitió que el mensaje salió de su teléfono, pero niega haberlo escrito ella.

"Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire,mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento", escribió a través de Twitter la comunicadora.

Además, explicó que en cuanto al documento presentado y leído en su noticiero sobre la causa de muerte de Debanhi Escobar, quien habría sufrido abuso, para después ser golpeada por un objeto contundente que acabó con su vida; la periodista sostiene que se limitó a reportar aquello que ya había sido publicado por "El País".

"A mi no me filtraron ningún documento yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos".

A pesar de las declaraciones, los usuarios en redes sociales no tardaron en tachar de mentirosa a la periodista, exhibiendo que -presuntamente- continuó enviando mensajes a través de su celular, siendo una acción que quedó grabada por las cámaras de su noticiero.

"Azucena Uresti no suelta el celular ni para ir al baño, es obvio que por las prisas no se fijo en el destinatario y su horrendo mensaje se lo mandó por error al señor, Mario Escobar, por más que la pseudo periodista se intenté excusar", respondió una usuaria en su publicación.

"Tu ultimo mensaje fue a las 9:30 y después alguien tomo tu celular para escribir ese mensaje según tú, pero a las 10 en tu noticiero tenias tu celular en mano y seguías enviando mensajes"

¿Qué pasó entre Azucena Uresti y Mario Escobar?

Tras acusar a la Fiscalía de Nuevo León de la filtración de la segunda autopsia a su hija, Mario Escobar acusó al diario español "El País" y la conductora Azucena Uresti recibir el documento, presuntamente de forma ilegal.

En el video mostró que Azucena le envió un mensaje personal en el que dice que está de lado de la Fiscalía de Nuevo León; el padre de la víctima reconoce en su vídeo que la periodista se equivocó de destinatario y aparentemente el mensaje iba dirigido para René Franco.

En una primera respuesta, la periodista insistió a Mario Escobar que: "Nuestra cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla. Mario, usted lo sabe. Seguiré trabajando bajo este compromiso siempre".