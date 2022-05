Viajó para conocer a "su amor"; le dice en pleno vuelo que tenía novio. Aquí la historia

Comparta este artículo

Luego de que se diera a conocer el caso del estafador de Tinder, muchas personas seguramente comenzaron a tener mayor precaución con quienes conocían en las aplicaciones de citas, sin embargo, sabíamos que ese caso no iba ser el único y muchos tienen diferentes historias, algunas curiosas, de su experiencia en ellas.

Pese a todo, es importante tener en cuenta que, la persona con la que estés platicando, en realidad no sea tal cual se muestra en forma virtual. Este es el caso de un joven que, tras conocer a una persona y hacer "match", decidió abordar un avión para ir a conocerla, sin embargo, se enteró en pleno vuelo que ella tenía novio.

Va a conocer a joven, ésta tenía novio

A través de la cuenta @montoya_ft de TikTok se dio a conocer el caso del joven que decidió viajar hasta Hermosillo, Sonora, para conocer a una joven con la que hablaba desde la pandemia. Todo marchó tan bien, que decidió emprender el viaje y por fin, verla físicamente.

Ilusionado por el encuentro, le escribió mientras volaba, pues sería un viaje sorpresa, sin embargo, el sorprendido resultó ser el joven.

Tras no tener más remedio, la joven decidió confesarle que tenía novio y que sólo habló con él porque en la pandemia estaba aburrida.

“Decidí viajar para conocerla, pero resultó que tenía novio… me avisó justo cuando arrancó el avión”, se escucha al inicio del video.

“No, como crees, por qué no me avisaste. Ay qué pena de verdad, pero no creo que nos podamos conocer, la verdad es que tengo novio. En pandemia estaba muy aburrida, qué pena de verdad”, indicó la mujer al joven mediante un audio.

Como era de esperarse, el caso ha dado mucho de qué hablar y se ha vuelto viral.

“Pues váyase a pasear, a lo mejor encuentra algo mejor... no hay mal que por bien no venga”; “Grítale al chofer que bajan bro”; “Me urge que se haga viral y el novio vea este tiktok”, se lee entre los comentarios.

Vídeo:

Tras el hecho, el joven realizó varios vídeos para dar a conocer más detalles del caso y de lo que sería sus próximos viajes, no sin antes recibir el apoyo de la mayoría de las personas que llegaron a ver su vídeo.

A su llegada a Hermosillo registró lo que hizo, pues total, ya se encontraba en el destino. Acá sus vídeos:

