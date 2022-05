Contratación para trabajar en Tren Maya o el AIFA

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que comenzó el proceso de contratación para las personas interesadas en integrarse al Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.

Por medio de un comunicado que envió por correo la vocería del Cuartel General de la 32/a. Zona Militar con sede en Mérida, Yucatán, se hace del conocimiento de la creación de la sociedad anónima y del proceso de contratación.

Aunque el mensaje, que se emitió el viernes 13 de mayo de 2022 en Lomas de Sotelo, Ciudad de México, no lo especifica, la convocatoria sería para el personal que operará el Tren Maya y trabajaría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inauguró el 21 de marzo pasado.

La contratación del personal requerido se inició, según el comunicado a partir del viernes 13 de mayo, para “profesionales y mano de calificada (civiles y militares en situación de retiro) para integrarse al mencionado grupo”.

Las áreas en las que se necesitan empleados son: Administración y finanzas, Recursos Humanos, Fiscalización, Jurídica (litigación, derecho consultivo y corporativo) y Negocios y Mercadotecnia.

También en Planeación Estratégica, Comunicación, Logística, Tecnologías de la información y Comunicaciones, Transparencia, Actuaría, Transporte ferroviario y aeroportuario, Control aéreo y ferroviario, e Ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica e industrial.

Los requisitos

Quienes aspiren a ser contratados para laborar en Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. deberán cumplir los siguientes requisitos.

Tener la “ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, acreditar haber concluido al menos los estudios correspondientes a nivel licenciatura, mediante la presentación del título y cédula correspondientes”.

Además, “tener un mínimo de 18 años cumplidos al presentar su solicitud, ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no estar sujeto a proceso penal”.

Otras condiciones son “contar con cartilla del Servicio Militar Nacional, con hoja de liberación en el caso de los hombres; no hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo”.

“No presentar tatuajes en lugares visibles con el uso de vestimenta formal, en caso de tener alguno, que este tenga una dimensión máxima de 10x10 centímetros; que las imágenes no sean ofensivas a la moral, hagan apología del delito o constituyan una expresión de discurso de odio. En caso de tener más de un tatuaje, estos no sean mayores del 10% de la superficie corporal”.

“Firmar consentimiento y/o compromiso para someterse a las evaluaciones correspondientes; su disposición para que la institución realice las investigaciones necesarias y aceptar el resultado del proceso de reclutamiento, selección y evaluación; así como para sujetarse a las normas y disposiciones que en materia disciplinaria emita el Grupo”.— Megamedia