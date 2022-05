Dudas de alcaldesa ante el caso de Ignacio Sánchez Cordero

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— Blanca Merari Tziu Muñoz, presidenta municipal de Puerto Morelos, Quintana Roo, acusa que a más de un año del homicidio de su esposo, Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Social y Turismo del municipio, no ha tenido acceso a la carpeta de investigación ni noticias de los avances de la Fiscalía General del Estado.

Hasta ahora, hay una persona detenida, pero Blanca Merari tiene dudas porque tampoco la llamaron para hacerle saber qué declaró la presunta responsable.

“Es lamentable que hasta el día de hoy no nos den una respuesta, es lamentable que siendo presidenta municipal no se me llame, no se me haya enseñado la carpeta e incluso el día de su asesinato se llevaron su celular, lo entregaron a un familiar y tampoco me dieron respuesta de que fue lo que encontraron”, comenta a Latinus.

El 24 de febrero de 2021, Ignacio Sánchez Cordero fue agredido con un arma de fuego mientras se encontraba en una cafetería de la colonia Pescadores. El ataque fue directo, ya que se encontraba con otras personas, pero solo a él le disparó un hombre que posteriormente huyó del lugar.

Por el crimen, un juez vinculó a proceso por homicidio calificado a la hermana de Yazmín Vivas Medina, quien fue candidata del Partido Encuentro Solidario a la presidencia municipal de Puerto Morelos, cargo de elección popular al cual también se postularía Sánchez Cordero, pero por la coalición Juntos Haremos Historia.

“Lo único que sé es que hay una persona detenida por ese tema, pero también tengo mis dudas porque ni siquiera me llamaron para hacerme saber cuál fue la declaración de esta persona, por qué la detuvieron, qué fue lo que ella declaró. No sé si también se esté cometiendo una injusticia con esta persona y me atrevo a decirlo porque ellos no me dicen nada y, mientras no me digan nada, no sé si están ellos actuando de manera correcta”.

Después del asesinato de su esposo, que en ese momento buscaba ser candidato a presidente municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz asumió la candidatura y ganó las elecciones.

Durante su campaña, sufrió dos atentados pero, asegura, la fiscalía estatal no se puso en contacto con ella para darle seguimiento. En mayo de 2021, su casa y la de un familiar fueron atacadas a balazos, pero nadie de la fiscalía llegó a revisar las cámaras.

Las agresiones en contra de la familia de la ahora presidenta municipal de Puerto Morelos no han parado, el 25 de febrero pasado, un día después de que se cumpliera un año del homicidio de su esposo, fueron asesinados con arma de fuego su cuñado y su sobrino de 15 años. Sobre estos crímenes la situación es la misma, siguen sin tener noticias de la fiscalía estatal.

“Es lamentable pero pasa absolutamente lo mismo”, dice la presidenta municipal.— Latinus