La ONU lamenta alarmante cifra de desapariciones en México

NACIONES UNIDAS (EFE).— El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda tristeza” por más de 100,000 personas oficialmente declaradas como desaparecidas en México, una cifra dada a conocer esta semana por el Registro Nacional de personas desaparecidas.

Guterres envió además su “profunda solidaridad con las familias de las víctimas que añoran reunirse con sus seres queridos, los buscan incansablemente y continúan luchando por la verdad, la justicia y por garantías de que esto no vuelva a ocurrir”, según la oficina de su portavoz.

El diplomático portugués consideró que esta cifra de 100,000 desaparecidos registrados desde 1964 “es una grave violación de los derechos humanos” y “causa un tremendo sufrimiento a víctimas y familiares, además de dañar a la sociedad en su conjunto”.

El gobierno mexicano

Sin embargo, no culpó a los poderes públicos en México, más bien al contrario, pues “saludó las medidas positivas tomadas por el gobierno para garantizar los derechos de las víctimas de desaparición”, y le pidió que acelere el proceso.

El pasado 12 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó desde Ginebra (Suiza) su informe sobre la visita a México que llevó al cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, y en esa decena de días se registraron 112 desapariciones.

El comité hizo un análisis de la situación en México y, entre otras cosas, aseveró en el documento que, aunque el crimen organizado es el principal autor de miles de desapariciones forzadas que se registran cada año, el Estado mexicano también es responsable de este crimen cuando es perpetrado por sus funcionarios federales, estatales o municipales y se permite la impunidad.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está trabajando “como nunca” en la búsqueda de los desaparecidos, y añadió que este repunte en las cifras es porque ahora, bajo su gobierno, se buscan y antes no. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que ningún gobierno se había ocupado en los desaparecidos y en cambio, indicó, ahora toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a este asunto.

“Está haciendo un trabajo, como nunca, de búsqueda, ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas, porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían”.

“Entonces —siguió— cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares y es lo que estamos haciendo sin ocultar nada”.

“¿A qué atribuye este incremento en su gobierno?” —se le preguntó.

“Puede ser a que los buscamos y que antes no —respondió—. Es algo aparecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres y a partir de que llegamos se comenzó a clasificar, que es también otra nota de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra en el tiempo de (Felipe) Calderón, en vez de oponerse y repudiar esa decisión fatal la aplaudieron, lo que pasaba y no se sabía”.

En Palacio Nacional, y ante las críticas de supuestamente ignorar a familiares de desaparecidos, el mandatario federal manifestó que siempre se ha reunido con ellos, pues aseguró que es un asunto de convicciones.

“Nosotros no somos falsos” —agregó.

Ayotzinapa

Entre los desaparecidos destacan los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, quienes fueron plagiados en septiembre de 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al respecto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob y presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, acusó al Poder Judicial de la Federación de entorpecer los esfuerzos de esa instancia y de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República (FGR).