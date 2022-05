Caso Debanhi: Interrogan en Fiscalía al conductor del auto que abordó en VIDEO

MONTERREY, Nuevo León.— A tavés de diverso medios de comunicación, así como en las redes sociales, se ha difundido información sobre el interrogatorio que realizó la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer al condutor del automóvil que llegó al motel Nueva Castilla la noche en que desapareció Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Corroborarán la información

Por su parte, la fiscal Griselda Núñez Espinoza, vocera oficial del caso Debanhi, informó que se encuentran en proceso de corroborar la información aportada por el conductor.

En esta ocasión, la Fiscalía ha evitado identificar al conductor, no solo en cuanto a su nombre, incluso a si se trata de un hombre o de una mujer; tampoco ha señalado si en su testimonio confirmó o no si la persona que subió a su auto era o no Debanhi.

"Hemos entrevistado a quien se encontraba y quien responde como propietario del vehículo y quien iba manejando el vehículo", aseguró la vocera de la Fiscalía.

Agregó que, una vez que se haya corroborado todos los testimonios que se han aportado a la investigación se ofrecerán más detalles.

Nuevos vídeos del motel Nueva Castilla

La fiscal Griselda Núñez Espinoza dijo que se recabaron vídeos del motel Nueva Castilla, de la noche en que fue vista por última vez con vida Debanhi.

En las redes sociales circula un vídeo en el que se observa que a las 5:47 am un vehículo se detiene afuera del motel y una persona se sube a un automóvil.

Sobre este tema, el periódico La Jornada publicó que, al parecer, esto ocurrió unos 40 minutos después de la última imagen registrada de Debanhi, quien se observa caminando en dirección a la cisterna donde fue encontrado su cuerpo.