Declaración Patrimonial 2022: ¿Quién debe hacerlo y cuál es la fecha límite?

Puede que en los últimos días hayas escuchado que varias personas están realizando su Declaración Patrimonial y que, la fecha límite para este trámite es el 31 de mayo. Sin embargo, es importante destacar que no todas las personas están obligadas a hacerlo, así que acá te dejamos una lista de quiénes sí lo deben de realizar obligatoriamente y las posibles multas no no realizarlo.

¿Quiénes deben hacer la Declaración Patrimonial?

La página de DeclaraNet, sitio administrado por la Secretaría de la Función Pública, entidad encargada de recabar la información, establece que todos los servidores públicos están obligadas a realizar la Declaración Patrimonial.

“Están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control u homólogo, todas las personas servidoras públicas, es decir, todas aquellas que desempeñen un empleo cargo o comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado”

¿Qué personal debe cumplir con la Declaración Patrimonial?

Educativo (maestros / directores)

Salud (médicos / enfermeras)

Dependencias federales y estatales (gobernadores, jefes de departamento etc)

Empresas productivas del estado (Pemex, CFE, etc)

Gobierno (presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores)

Seguridad (policías y direcciones de seguridad pública)

Declaraciones que deben hacer los servidores públicos y en qué tiempos

¿Cuándo se hace la declaración patrimonial?

En cuanto a los tiempos para poder presentar dicha declaración, la Secretaría de la Función Pública informa que, basada en el artículo 33 Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos, es decir, aquellos que desempeñan un cargo dentro del gobierno, tienen tiempos específicos para cumplir con sus obligaciones.

Declaración inicial: dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión, con motivo del:

1.- Ingreso al servicio público por primera vez

2.- Reingreso al servicio público después de 60 días naturales de la conclusión de su último encargo

Declaración de modificación patrimonial: durante el mes de mayo de cada año

Declaración de conclusión del encargo: dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión.

¿Dónde se hace la Declaración Patrimonial?

La Declaración Patrimonial la puedes realizar en línea en la página de Declaranet en el apartado Declara en Línea, ten en cuenta que te pedirán tu CURP para realizarlo.

Si tuvieras alguna duda puedes marcar al número 55 2000 3000, extensiones 3053 y 3054. El horario de atención es de lunes a viernes de 09:00a 18:00 horas.

En la página también podrás encontrar las Normas e instructivo para el llenado y presentación del formato de declaraciones tanto el de situación patrimonial como el de intereses.

Otros documentos que puedes obtener en la página son:

Formato de la declaración de inicio

Formato de la declaración de modificación

Formato de la declaración de conclusión

¿Qué pasa si no hago mi Declaración Patrimonial?

En caso de que un servidor público no se presente su Declaración Patrimonial, la ley establece sanciones específicas.

“Si no se presenta la declaración patrimonial en cualquiera de sus tres modalidades (inicio/modificación/conclusión), en los plazos correspondientes, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las Faltas administrativas correspondientes y se requerirá por escrito al servidor público el cumplimiento de dicha obligación”.

Los funcionarios públicos también podrían ser separados de su cargo de tres meses a un año, en caso de incurrir en la omisión de su obligación.

“Si se le hubiere requerido al servidor público su cumplimiento y continúe la omisión por un periodo de 30 días naturales siguientes a la fecha en que se le hubiere notificado el requerimiento, tratándose de la declaración inicial y de modificación patrimonial, se podrá dejar el nombramiento o contrato sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular del Ente público correspondiente para separar del cargo al servidor público. Por otro lado, para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de conclusión, se inhabilitará al servidor público de tres meses a un año”.

Guía para realizar tu declaración patrimonial