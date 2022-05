Por audio de ''Alito'', AMLO dice no a la violencia contra periodistas

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a opinar sobre un polémico audio donde supuestamente se escucha al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, donde habla sobre "matar periodistas".

Sin embargo, el mandatario afirmó que su gobierno siempre busca evitar ambientes de violencia contra periodistas.

Cabe señalar que López Obrador ha sido cuestionado en varias ocasiones por sus pronunciamientos contra periodistas que critican su gobierno, uno de los más pronunciados en sus mañaneras es Carlos Loret de Mola.

Además, México tiene de las cifras más elevadas de asesinatos a periodistas en el mundo.

Audio de Alejandro Moreno Cárdenas, "Alito", contra periodistas

En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, reveló audios donde se escucha la voz del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzando polémicas declaraciones contra periodistas, a quienes señala que "hay que matarlos de hambre".

Moreno Cárdenas relacionó el asunto a que el PRI votó contra la Reforma Eléctrica, aseguró que los audios están editados y retó a Layda Sansores a presentarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué dice AMLO del audio de Alejandro Moreno?

Entrevistado al respecto en la conferencia mañanera, López Obrador indicó que por el asesinato de los periodistas en las últimas fechas se abrieron las investigaciones para esclarecer los motivos y detener a los responsables.

"No quiero opinar sobre eso, no ayuda, no ayuda", indicó.

"Hay que cuidar, como decía el general (Felipe) Ángeles, la vida, eso es lo más sagrado, lo más sublime, la vida de cualquier persona", añadió.

López Obrador habla de los periodistas asesinados

"Entonces no meternos a esas cosas, no desearle mal a nadie, no odiar. Todas las religiones sostienen el principio del amor al prójimo, y lo he dicho, los libres pensadores también son partidarios de la solidaridad, de la fraternidad".

"No deja de haber polémica, algunas amenazas, no pasa a mayores", continuó.

"En el caso de los periodistas asesinados se está procurando que se aclaren los motivos, se detenga a los culpables y también se busca evitar los ambientes de violencia", indicó.