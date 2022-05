Hombre acusa a cajera de BBVA de cómplice: le robaron 100 mil pesos (VÍDEO)

Comparta este artículo

PUEBLA.- En las últimas horas se comenzó a viralizar en redes sociales los videos de un hombre que acusa a una cajera de BBVA de Tepeaca de complicidad luego que le robaran 100 mil pesos al salir del banco el pasado 19 de mayo.

De acuerdo al joven, tecladista de un grupo musical, los asaltantes le exigieron que les diera la cifra exacta que él había retirado unos minutos antes.

Así fue el asalto de un joven afuera de un BBVA

En el vídeo, Eric Ojeda, víctima del hecho, relata que retiró 100 mil pesos del banco y al salir, unos hombres con pistola le pidieron esa misma suma de dinero.

También comentó que no puso ningún tipo de resistencia ya que iba en compañía de su esposa y su hijo, sin embargo, los asaltantes lo golpearon en la cabeza causando una herida que requirió puntos.

Después de lo sucedido el hombre regresó al banco para arremeter contra la cajera, ya que ella era la única que sabía la cifra exacta de lo que había retirado, afirmando que era cómplice.

“Te voy a decir, me acaban de quitar mi dinero, me agarraron a pistolazos, y tú eres la que me dio el dinero, me dijeron exactamente la cantidad que llevaba, me pidieron los 100 mil pesos; háblale a tus amigos y diles que me devuelvan mi dinero, porque tú eres la única persona que me atendió y hasta diste dos vueltas y no me quisiste cambiar los billetes de a 500, diles que me devuelvan mi dinero, porque no fueron mil pesos, fueron 100 mil”, reclamó la víctima.

Acude a denunciar el robo

Posteriormente dio a conocer que acudió ante el agente del Ministerio Público de la región para denunciar el robo, pero le dijeron que no podían atenderlo hasta que un médico lo revisara por las heridas.

“Amigos vine a denunciar un robo, vine a fiscalía, pero me dicen que me vaya a atender porque les preocupa mi salud, que vaya, me atienda y ya después me van a dar cita para que puedan levantar mi denuncia, qué poca”, expresó el afectado.

En otro video exhibió cómo agentes policiacos del municipio iban en patrullas sin placas de circulación y los acusó de no identificarse, además de no actuar ante el asalto, por lo cual también los señaló de cómplices.