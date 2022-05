Cuauhtémoc Cárdenas critica “''ocurrencias'' del gobierno actual

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— El tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas señaló que México no cuenta con un proyecto de nación a largo plazo y, por el contrario, cada administración apuesta por ocurrencias e improvisaciones en vez de políticas públicas.

“De lo contrario, sólo habrá respuesta a los problemas coyunturales con ocurrencias”, dijo.

Durante la presentación de su libro “Por una democracia progresista”, en el Club de Industriales, Cárdenas dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha presentado un proyecto de este calado, por lo que no tiene propuestas ni programas para afrontar el rezago social o la crisis de violencia e inseguridad.

“A mí me preguntan qué es la 4T y yo no sé qué responder”, dijo en referencia al movimiento político de López Obrador.

Al hablar de su más reciente publicación, comentó que en él explica que en el país no hay continuidad a las políticas públicas, sino improvisación y ocurrencias. Subrayó que es necesario tener un proyecto de nación que con respeto al estado de Derecho sirva para guiar los objetivos y metas del país.

Al ser cuestionado sobre si actualmente la democracia se encuentra en riesgo, Cárdenas respondió que no es así, sin embargo alertó que se debe seguir trabajando por cambios que se consideren posibles y necesarios.

“Yo no creo que esté en peligro la democracia que hemos logrado hasta este momento, pero sí me parece que si no nos decidimos, cada quien desde sus trincheras, a participar para buscar los cambios que creamos posibles, en ese sentido sí estaría en riesgo lo poco o mucho que se ha alcanzado”, dijo.

Esta no es la primera vez que el político critica a la llamada Cuarta Transformación, en febrero pasado durante un evento de la organización Nosotrxs, de la cual es presidente del Consejo Asesor, Cárdenas urgió a tener un proyecto de nación que ponga en primer lugar el respeto a los derechos.

Un mes después, en la Universidad de Guadalajara, dijo que corresponde a la sociedad reconstruir al país. “Estamos en un momento en que nuestra sociedad y economía están destruidas, y las grandes instituciones que le deberían dar solidez al desarrollo están en buena medida derruidas”,— Aristegui