Los Wixaritari se remontan a la fe de sus ancestros

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Integrantes de la Caravana de Dignidad y Consciencia Wixárika acudieron ayer viernes a la Basílica de Guadalupe para realizar una ceremonia un día después de haber llegado a la capital tras haber caminado 900 kilómetros en 32 días.

Los miembros de esta comunidad, que llegaron el jueves al centro de la ciudad para exigir a autoridades una solución al conflicto agrario del municipio Huajimic, Nayarit, llegaron al templo a las 7 horas.

Allí recorrieron la zona y recolectaron agua en las fuentes que utilizaron posteriormente en la ceremonia dedicada a la Tierra Madre. En la puerta de la Capilla del Cerrito, junto a la Basílica, colocaron una especie de ofrenda con objetos rituales y rezaron.

Después tocaron sus instrumentos e hicieron un baile colectivo.

Según explicaron algunos de los miembros de la caravana, antes de la conquista, para los wixaritari y otros pueblos el Cerro del Tepeyac había sido un lugar de peregrinación, ya que, dijeron, se trataba de la casa de la Madre Tierra.

Esta comunidad indígena reclama que se les devuelvan 11 hectáreas que fueron presuntamente invadidas por ganaderos de comunidades colindantes, por lo que piden ser recibidos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Los pueblos indígenas no tenemos por qué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo”, expresó en un comunicado emitido el jueves el Congreso Nacional Indígena.

En dicho documento dijeron haber sido testigos de invasiones causadas “por la ambición y por las políticas de los gobiernos” que, dijeron, buscan privilegiar la propiedad privada sobre la propiedad común. Dichos terrenos son para los Wixaritari (plural de Wixárika que significa territorios sagrados), “donde se manifiestan nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra”.