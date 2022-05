Piden a EE.UU. no dejarse presionar

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.— El senador republicano de Estados Unidos Marco Rubio opinó que si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no quiere asistir a la Cumbre de las Américas, “que no venga”.

En una nota de Apro citada por Latinus, el legislador sostuvo que Estados Unidos no debe ceder a las presiones.

“Mi opinión es que Estados Unidos no debe ser intimidado o presionado. Francamente, sobre a quiénes invitar a la Cumbre, nosotros lo estamos organizando. Si él no quiere venir, que no venga”, dijo.

En una sesión con Kevin O’Reilly, coordinador de la Cumbre en Estados Unidos, Rubio pidió a la Casa Blanca no insistir en invitar a los presidentes de los países que no quieran asistir.

“Una de las mejores cosas que tenemos es que albergamos la reunión y no invitamos a dictadores. Quien quiera que invitemos dictadores a venir y que intente boicotear la Cumbre, nos deja saber quiénes son los verdaderos amigos en la región”, declaró el senador.

“Es una buena oportunidad para filtrar quiénes son aquellos que comparten nuestra visión de la dirección que debe seguir la región y quiénes no”, enfatizó Marco Rubio.

López Obrador aseguró ayer que aún está a la espera de que Estados Unidos le dé su respuesta formal sobre la petición para que se incluyan a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas para que pueda confirmar su asistencia.

“Todavía estoy esperando que envíen las invitaciones a todos los países de América para que en efecto sea una Cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie. Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, (…) una respuesta formal”, dijo.

A menos de dos semanas de la Cumbre, Estados Unidos aún no publica la lista definitiva de participantes, pero ya confirmó que no contará con Venezuela ni con Nicaragua. Aún no aclara qué hará finalmente con Cuba, aunque el presidente Miguel Díaz-Canel ya anunció que no acudiría.