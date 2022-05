¿Qué le regaló Ricardo Salinas Pliego a su hija Ninfa? Esto sabemos

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, volvió a "encender" las redes sociales, ahora por el "regalo" para su hija Ninfa Salinas Sada por su cumpleaños.

El caso no pasaría de ser una anecdótica felicitación de cumpleaños si no fuera por el último, irónico apunte: "¿Qué vas a querer de regalo?… para ver si me alcanza".

Esta expresión generó muestras de rechazo de algunos usuarios de redes que le recriminan que siempre exhibe que es poseedor de gran cantidad de dinero.

¿Qué regalo le dará Salinas Pliego a su hija Ninfa?

Sin embargo, el magnate dejó en duda qué regalará a su hija Ninfa pues escribió: "Hoy cumple años mi princesa @NinfaSalinas, muchísimas felicidades hija y que la vida te regale grandes momentos más de felicidad, salud, tranquilidad y éxitos!!!.

Entre las críticas que recibió el polémico empresario está la de Gabriel Macías (@GaboMacG), quien escribió "Usted sería una mejor persona si hablara en TW de derechos laborales, competitividad, actos altruistas, etc, en lugar de estar haciendo alarde de sus posibilidades económicas".

"Por cierto, parte de su fortuna la amasó cobrándole intereses leoninos a la gente más necesitada…"

Otras críticas a Ricardo Salinas en redes sociales

Pedro Bello P. (@pedropalancares) señaló: "Que desgracia tener un papá que a cada paso te recuerde el dinero, eres tan pobre, que lo único que tienes para dar, es solo dinero".



Lú Za (@LZamora19492784) escribió, entre otras cosas: "Te alcanza y sobra para avergonzarla en público. Pastelito de soberbia..."

Cabe señalar que Salinas Pliego tiene una intensa actividad en redes sociales, donde opina sobre diversos temas e incluso en ocasiones responde a usuarios que le critican.

Regalo de Ricardo Salinas a usuario de Twitter

De hecho, apenas ayer lunes escribió: "Hoy que tuve un poco de tiempo libre, me propuse cumplir con otra de mis promesas en #Twitter: REGALAR $10,000 usd (en #btc) al ganador de la mejor canción por haber llegado a mi primer millón".

"@DAHERMUSIC ya van los #Bitcoin en camino ????. #RicardoSalinasCumple", apuntó.

En esa publicación recibió varios comentarios y preguntas, de las cuales respondió varias con un "no".

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Salinas y quiénes son?

De acuerdo con Radio Fórmula, además de Ninfa, su primogénita, Salinas Pliego tuvo dos hijos varones en su primer matrimonio, con Ninfa Sada Garza: Benjamin Salinas Sada y Hugo Salinas Sada.

Los otros tres hijos del magnate son fruto de su matrimonio con María Laura Medina Espinosa, con quien se casó en 2001: Ricardo Emilio Salinas Medina, Mariano Mateo Salinas Medina y Cristóbal Patricio Salinas Medina.