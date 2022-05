Restaurante de CDMX no responde a la víctima de una agresión

CIUDAD DE MÉXICO.— El pasado domingo 1 de mayo de 2022, un hombre en aparente situación de calle agredió con un tabique o una piedra a un joven en el interior de un restaurante de la colonia Roma, en Ciudad de México. El golpe le causó a la víctima una lesión que le causaría la pérdida del olfato y el gusto de manera permanente, según dio a conocer el padre del lesionado.

A través de su cuenta de la red social Twitter, la Irene Levy, columnista del periódico El Universal, ha dado seguimiento al caso y pidió a la representación legal del restaurante donde ocurrió la agresión que responda por los hechos y apoye a la víctima.

Este martes, la también abogada publicó un tuit en el que reitera que piden la cooperación de los representantes de la empresa para concluír la integración de la carpeta de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, así como la revisión de la póliza del seguro que hasta el momento no ha ofrecido respuesta por los gastos médicos de la víctima.

En ese sentido, Manuel Nava, padre del agredido, explicó durante una entrevista que el restaurante le ofreció un seguro, pero que al final no le han respondido, además de que la negativa frena el avance de la investigación.

"En un principio ellos me dieron un seguro, pero no me han respondido y no nos han buscado para responder por los gastos y el representante legal no quiere atender. Además de la responsabilidad que tienen, ellos tienen que hacer la declaración de lo que pasó como testigos para que la carpeta se integre completa".