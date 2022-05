''Aquí estamos de frente'', dice Alejandro Moreno en Quintana Roo

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “Desde aquí le decimos a Morena y al gobierno federal: ni nos doblan ni nos asustan. Aquí estamos de frente, con todo, con la razón, con la ley y con la Constitución”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, en respuesta a los supuestos ataques en su contra.

Al acompañar a la candidata de ese partido a la gubernatura de Quintana Roo, Leslie Hendricks Rubio, en su cierre de campaña, Moreno Cárdenas dijo que desde el gobierno “arman campañas de desprestigio”, pero aseguró que los priistas “siempre estaremos del lado de México”.

“En nuestras venas corre la lealtad y el amor por la Patria, porque somos ciudadanos que estamos dispuestos a darlo todo para hacer que el país retome el rumbo. Nada ni nadie nos va a detener”, expresó ante la militancia de Chetumal.

Alejandro Moreno puntualizó que “llegó el momento y la hora de demostrar que los ciudadanos sí nos unimos para defender nuestro país”, y aseveró que “el PRI está listo para darlo todo por México”.

El líder nacional del PRI expuso que con los “ataques” en su contra “lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos. Pero a mí no me van a doblar. A mí no me van a asustar. Los voy a enfrentar, de frente, a este gobierno, que quiere instaurar una dictadura”.

“Porque hoy tienen a un excandidato presidencial, por la persecución política, fuera del país (en referencia al panista Ricardo Anaya) Yo no voy a hacer eso. Yo aquí los voy a enfrentar”, aseveró.