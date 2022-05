Retén ilegal para periodistas en Sinaloa: "hicieron un escándalo", dice AMLO

Comparta este artículo

CULIACÁN.- El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda Camarillo dio a conocer que se detuvo a cuatro hombres, con armas, equipo táctico y dos vehículos, los cuales participaron en un retén en la sierra de Badiraguato que retuvieron a periodistas en la gira presidencial del viernes pasado.

El funcionario comentó que se mantiene un fuerte operativo en la zona serrana de Badiraguato en busca de personas armadas, algunas de ellas, captadas en un retén que se instaló en un camino que conduce a San José del Llano, en Badiraguato.

¿Qué dijo AMLO del retén para periodistas?

Sobre este hecho, hoy el presidente López Obrador reprochó que los medios de comunicación hayan hecho "un escándalo" por el retén. En la conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que él no tiene acuerdos con la delincuencia porque no es el expresidente Felipe Calderón, a quien acusó de pactar con el crimen organizado y de permitir que hubiera masacres.

"Vamos a hacer una gira allá por Chihuahua, por Sinaloa, fuimos y un escándalo por un retén, esa era la nota principal. "Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no. Tuve que decir que no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia, y él tenía a (Genaro) García Luna de jefe de Seguridad y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo, y él permitió de que hubieran masacres", dijo.

Periodistas en retén de Sinaloa: ¿qué pasó?

El pasado viernes 27 de mayo, un grupo de 10 hombres armados con cuernos de chivo, instaló un retén clandestino a la altura de la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en donde detuvo el paso del convoy con periodistas de medios nacionales que cubrían las actividades del presidente Andrés Manuel López

El retén se encontraba a unos 30 minutos del rancho La Tuna, donde vive la señora María Consuelo Loera, madre del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en pleno "Triángulo Dorado", región estigmatizada por el cultivo de amapola y marihuana para los carteles de la droga.

"¿Pa’ dónde van amigo?", dijo el hombre con acento sinaloense sosteniendo un "cuerno de chivo".

"Vamos al evento del Presidente", respondió el conductor del vehículo al hombre quien se acercó a la unidad escudriñando entre los cristales a cada uno de los representantes de los medios de información, mientras que otro hombre armado se colocó del lado del conductor.

Civiles armados con uniformes tipo militar en Badiraguato

Era un grupo de 10 hombres ataviados con chalecos antibalas, con hasta ocho cargadores, uniformes tipo militar, equipo de radiocomunicación, armas cortas y cuernos de chivo en tres camionetas sin placas desplegadas sobre la carretera.

"¿No traen armas?", interroga en tono educado, en tanto que del otro lado de la carretera otros de sus compañeros revisan el automóvil de una mujer que viaja sola.

El hombre se acerca de manera amenazante a la puerta del vehículo que abre y comienza a revisar su interior. "No, sólo cámaras", indica uno de los ocupantes. "¿Las traen apagadas?", revira el hombre vestido tipo militar, pero que en vez de botas calza huaraches; en su vestimenta, en el brazo izquierdo, luce un parche con la imagen de una naranja en medio de dos números "7" de color negro. "Sí, mire", le responden los ocupantes del vehículo.

De Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chiuhuahua

"¿Para dónde van?", insiste en tono serio a los ocupantes. "Guadalupe y Calvo, al evento", se le remarca. El hombre del cuerno de chivo hace una petición que más bien suena a una orden. "Se van a llevar al viejo, él va para los Frailes, él conoce la ruta", mientras que un adulto mayor, de unos 70 años, sube al vehículo e instruye continuar con el trayecto; en tanto, otro de sus compañeros quita un "poncha llantas" instalado sobre el asfalto.

En el trayecto de 140 kilómetros de Badiraguato, Sinaloa a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, no se advierte una sola patrulla ni elementos de las Fuerzas Armadas ni de la Guardia Nacional.

"La Tuna", el rancho de María Consuelo Loera, mamá de "el Chapo"

El retén está a unos 30 minutos del rancho La Tuna, donde vive la señora María Consuelo Loera, madre del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, en pleno Triángulo Dorado, región estigmatizada y reconocida en todo el mundo porque aquí se cultiva amapola y marihuana para los cárteles de la droga.

"Son buena onda (los hombres con cuerno de chivo), siempre que necesito ayuda, lo hacen", dice Eleuterio Carrillo, quien durante el trayecto a Los Frailes, Chihuahua, presume que la familia Guzmán es muy "caritativa", porque tiene un restaurante y "da comida gratis".

AMLO con la mamá de "el Chapo"

Fue en esta zona, en 2020, cuando, en un recorrido de supervisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó de su camioneta y saludó de mano a la señora Loera, quien ha solicitado ayuda del gobierno mexicano para obtener con Estados Unidos una visa y poder ver a su hijo preso en esa nación.

Como parte de su gira de trabajo por el Triángulo Dorado, el viernes pasado, el Titular del Ejecutivo federal realizó un sobrevuelo para supervisar el avance de la construcción de la carretera en plena Sierra Occidental, que conectará a 10 municipios de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

"No pasa nada", dijo López Obrador

Ya el sábado, el presidente había minimizado el hecho. "No pasa nada, no pasó nada afortunadamente", dijo en breve entrevista en las inmediaciones de la presa Picacho. "¿Del incidente de ayer de los compañeros, supo algo de este retén?", se le preguntó. "Sí, sí, hoy en la mañana, no pasa nada, no pasó nada afortunadamente", respondió.

Aseguró que en su segundo día de gira de trabajo por Sinaloa se ha sentido muy contento y "seguro, seguro, seguro", con gente muy trabajadora. Sobre el incidente, el Titular del Ejecutivo federal señaló que en algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, hay personas que están actuando, "pensando que se debe cuidar una región que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien", insistió.

Sobre el uso de vestimenta tipo militar o táctica por parte de estos grupos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que eso no debe suceder. "Eso sucede en Jalisco, sucede en otros partes, está mal, no debe suceder, pero no sólo es el caso de Sinaloa", reconoció.