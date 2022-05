AMLO: Las obras del tramo 5 del Tren Maya se harán, pese a amparo

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, pese al amparo que otorgó un juez, las obras del Tramo 5 del Tren Maya se realizarán y se terminarán en el tiempo previsto.

En su conferencia mañanera, afirmó que "no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general".

Como informamos, el Juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya.

Sin embargo, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) señaló que esa resolución no impedirá que sigan los trabajos.

AMLO: Se presentarán recursos ante el amparo por el Tren Maya

Hoy, López Obrador señaló que, ante el amparo, acudirán a otras instancias “o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento”.

Afirmó que van a continuar con todo el procedimiento legal “sin ningún problema. Y estamos seguros de que la obra va a continuar”.

¿Cuándo se terminan las obras del Tren Maya?

Aseguró que, como no es muy largo el tramo que está detenido por ahora, se reiniciará y se recuperará el tiempo para entregar la obra como se ha prometido, en diciembre de 2023.

Calificó el amparo como un "asunto politiquero” de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, especialmente “pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo de turismo, y también por gobiernos extranjeros”.

Afirmó que hay ambientalistas que están financiados por el gobierno de Estados Unidos y empresas de ese país, al aseverar que el tramo que está en disputa es donde hay más dinero.

"Estamos seguros de que la obra va a continuar", subrayó.

Acusan que se utiliza a actores en campaña contra el Tren Maya

"No van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés del pueblo, del interés de la nación".

Aseguró que el tema de fondo es interés de empresas como Xcaret y Vulcan, "una empresa de Estados Unidos que está causando una catástrofe ecológica" en Quintana Roo.

Te puede interesar: Tras polémica entre Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga, artistas lanzan nuevo vídeo contra Tren Maya

Acusó que sus adversarios utilizan a actores para armar una campaña en contra del proyecto.

En ese sentido, en los últimos meses, activistas y actores crearon la campaña “Sélvame del Tren” que pide al Gobierno Federal suspender el tramo 5 del Tren Maya por la tala de miles de árboles y contaminación a cenotes.

Con información de EFE y El Universal