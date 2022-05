José Ramón López Beltrán alborota las redes sociales, ¿qué dijo el hijo de AMLO?

¿Coincidencia o casualidad? El mismo día en que un vídeo de Jesús Ernesto López Gutiérrez se volvió viral en las redes sociales por el comportamiento polémico que mostró al fumar en uno de los recintos del Palacio Nacional, otro hijo del Presidente mexicano no se quedó atrás.

Como Grupo Megamedia informó, ayer martes 3 de mayo en la grabación se aprecia al hijo menor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inahalar y exhalar el humo de lo que al parecer es un puro, y lo hace cómodamente sentando al frente de un escritorio donde se ven documentos y en primer plano, una banderita de México.

Y a imagen y semejanza de su hermano menor, José Ramón López Beltrán, el primogénito del primer matrimonio de AMLO con la extinta Rocío Beltrán Medina, no quiso quedarse atrás y también publicó en Twitter un texto con la imagen de Ignacio Manuel Altamirano, considerado el padre de la literatura mexicana.

¿Qué publicó en redes sociales José Ramón López Beltrán?

Como un título introductorio, José Ramón, que detonó por su lujosa forma de vivir en Houston, Texas, EE.UU., severas críticas que aún ponen en jaque el discurso moralista y de austeridad del jefe del Ejecutivo federal, escribió: "Honradez y orgullo".

Y a continuación, agregó una ilustración del también periodista guerrerense del siglo XIX (1834-1893) en la que hace alusión a su condición de su integridad y dignidad por encima de cualquier tentación de poder económico o político.

"Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin remordimientos y sin manchas", citó a Altamirano.

Reacciones a la publicación del hijo mayor de AMLO

De inmediato las reacciones en la red social no se hicieron esperar, y hay respuestas encontradas para la publicación de José Ramón, de los usuarios que lo alabaron por externar los valores que supuestamente distinguen a su padre, el presidente de México, a los que le echan en cara la contradicción de sus palabras.

Por ejemplo, @JoseGlezMan13, le contestó: "Estimado Ramón. Entiendo el sentimiento del ilustre I.M. Altamirano. Pero, creo que no refleja el tuyo. En cambio, el de tu padre sí".

O bien el de @CochisimoElvi que escribió "José Ramón...Pocos logran entender los valores que aquí expresas. Eres objeto de calumnias y mentiras, pero yo sí te creo y pienso que tú y tu esposa, han trabajado para obtener sus propios recursos. ¡Ánimo!.



En contraste, @ChavoyaMay agregó: "Va te la creo, presenta tus recibos de nomina o de honorarios de los últimos 3 años para comprobar tu honradez, y el orgullo de ser millonario en tan poco tiempo"(sic).

Y @InktZwarte le preguntó: "Ignacio Manuel Altamirano trascendió por su trabajo. ¿Tú que haces, Bodoque vividor?".

Honradez y orgullo uD83CuDDF2uD83CuDDFD. pic.twitter.com/Bz4AbjlVOE — José Ramón López Beltrán (@JRlopezbeltran) May 3, 2022

José Ramón muestra apoyo a su padre, el Presidente

Sin embargo, la publicación de José Ramón López Beltrán, en apariencia, la subió en apoyo a su padre, quien durante la conferencia mañanera de ayer martes 3 de mayo se refirió a las palabras de Ignacio Manuel Altamirano que también se volvió viral.

AMLO en la acostumbrado encuentro con la prensa parafraseó el pensamiento del también político que falleció en Italia al repetir: "Estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirados por frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo".

Y también mencionó a un joven que supuestamente le dijo sobre un "rico, ricos, multimillonario famoso": "Si tú quieres tener un Ferrari, o algo así, no le hagas caso a quien trae un Toyota".

A lo que AMLO apuntó, "eso está mal. No está exacto ese hombre. No sé quién lo dijo cuyo nombre hay que olvidar", pues el Presidente hablaba de la dimensión social del Gobierno, algo por lo que, apuntó, siempre lo ataca la oposición.