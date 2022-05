México. Padres de Familia rechazan la aplicación del nuevo modelo educativo

CIUDAD DE MÉXICO.— La Unión Nacional de Padres de Familia exige detener la transformación del modelo educativo, ya que dañará a nuestros hijos y a su formación.

A principios de este año se expuso el documento sobre los nuevos Planes y Programas del Modelo de la Nueva Escuela Mexicana “Marco curricular y Plan de estudios de la Educación Básica Mexicana” (SEP, 2022), mismo que con las condiciones postpandemia pareciera irrelevante.

En la Unión Nacional de Padres de Familia, nos cuestionamos: ¿Es el momento oportuno para realizar un cambio de modelo curricular? Es uno de los cuestionamientos más fuertes, ya que existen otras prioridades relacionadas con la pobreza y pérdida de aprendizajes.

Como consecuencia de la pandemia los indicadores educativos se profundizaron en sentido negativo, como el incremento en el abandono escolar o el atraso en aprendizajes en conocimientos básicos. ¿No habría que enfocar recursos y tiempos para avanzar en ello en lugar de en un nuevo modelo sobre el cuál no se tiene claridad sobre su costo-beneficio?

Realidad educativa de México

Es necesario que las autoridades educativas tengan en cuenta la realidad educativa que se vive en México después de la pandemia:

1. Se advirtió que hubo hasta 3 años de retraso escolar, especialmente en lectura de comprensión y pensamiento lógico-matemático.

2. Se ha evidenciado la pérdida de derechos de los niños, vulnerados por violencia y pobreza.

3. El derecho a las clases presenciales afectado por pobreza y falta de condiciones adecuadas de los planteles.

4. La pérdida total de alumnos en el ciclo escolar 2018-2019 al 2020-2021 fue de 3,656,928 de alumnos.

Premisas ideológicas, más que pedagógicas

Como padres de familia, nos preocupa que la “transformación” del modelo educativo dañará a nuestros hijos y a su formación, ya que el discurso en el que se enmarca está basado en premisas ideológicas, más que pedagógicas, además la propuesta del nuevo Plan y Programas de Estudio no está antecedida por ningún diagnóstico de los planes 2011 y 2017.

El objetivo de implementar el nuevo modelo curricular en agosto de 2022 podría tener como consecuencia una deficiente operatividad, ya que hay temas conexos que deben ser analizados con tiempo adecuado como: materiales educativos, capacitación magisterial, comunicación con comunidad escolar, libros de texto, servicios de apoyo, presupuesto educativo congruente y suficiente.

Desconfianza en las consultas realizadas

Hemos sido claros en ocasiones anteriores: la educación no debe improvisarse ni castigarse, por el contrario, debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda del gobierno federal, por ello, exigimos a la Secretaría de Educación Pública no implementar a la ligera cambios en el modelo educativo pues no hay seriedad ni confianza en las consultas hasta el momento realizadas, ya que la mayoría de los participantes fueron personas acreditadas por la autoridad educativa estatal y porque los resultados de la consulta digital no se han dado a conocer.

Por lo anterior, la implementación del Plan y Programas de Estudio (PPE) 2022 de educación básica son desconocidos y las autoridades han evadido responder a los cuestionamientos de expertos.

Propuestas de expertos

En representación de los padres de familia de México, nos unimos a las propuestas de la sociedad civil y los expertos en educación que ya se han manifestado de manera urgente:

• Incluir en la capacitación a la Sociedad Civil con experiencia.

• Hacer una prueba piloto antes de aplicar.

• Evidenciar los diagnósticos que impulsó un cambio curricular.

• Conocer de forma oportuna los materiales educativos y poder opinar sobre ellos.

Llamado a la reflexión y a la toma de decisiones adecuada

Desde la Unión Nacional de Padres de familia, hacemos un llamado a la reflexión y a la toma de decisiones adecuada, no queremos experimentos educativos luego de tanto rezago educativo, abandono escolar y afectaciones socioemocionales que ha dejado una larga pandemia en nuestros hijos. Garantizar una verdadera educación de calidad para todos es prioridad, porque estamos

