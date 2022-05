Prevén que plan de precios genere mercado negro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La estrategia para aminorar la inflación que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaría hoy tendría más efectos negativos y podría crear un mercado secundario para el abastecimiento de productos básicos, de acuerdo con JP Morgan.

“Creemos que tal política tendría un impacto negativo en el mercado en términos de producción y podría crear potencialmente un mercado negro para satisfacer la demanda existente”, señaló la firma financiera

En el documento “¿Pacto de precios o control de precios?, JP Morgan consideró que el plan federal no tendría el efecto esperado, ya que los aumentos son generalizados en el país y van más allá de la canasta básica.

“Creemos que, si se implementa un plan de este tipo, es poco probable que se logre un efecto completo, ya que además de los detalles logísticos complejos que justifican su implementación, los efectos colaterales ya son generalizados y van más allá de la canasta básica. En nuestra opinión, los precios se reducirán entre 5% y 10% en el mejor de los casos, lo que llevaría la inflación a fin de año a niveles consistentes con encuestas recientes. Aún así, esperamos que la próxima semana Banxico revise al alza su pronóstico para 2022 entre 6% y 6.5%, pero el plan que se anunciará mañana podría modificar esto”, informó JP Morgan.

“Solo cinco de los 24 productos potencialmente considerados para el plan de inflación han registrado este año una inflación por debajo de la meta de 3% del Banco de México. Si bien AMLO ya declaró que el plan no establecería controles de precios absolutos, en contraste con la política implementada sobre los precios del gas licuado el año pasado, queda por ver si el plan no es una política de control de precios disfrazada”, declaró

Violación a la ley

El compromiso o acuerdo que anunciará el gobierno federal y en el que se espera la participación de las empresas para reducir la inflación, debe apegarse a los mecanismos que considera la ley de competencia, advirtió ayer la International Chamber of Commerce México (ICC México).

Gobierno y empresas deben también saber los riesgos e implicaciones de reunirse para discutir los problemas relacionados con el alza de precios, porque fijar precios o acordar no subirlos puede ser delito federal, aun cuando exista la loable intención de encontrar soluciones que sean en beneficio de la población”, señaló el órgano.

“Existen antecedentes en los que ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de que la práctica no se configura porque su monto haya sido a la baja o al alza, sino por la existencia de acuerdos adoptados”, agregó.

Aunque la meta es reducir los niveles inflacionarios que resultan ser los más altos de los últimos 21 años, ICC hizo un llamado urgente al gobierno para que antes de fijar precios pida a la Comisión Federal de Competencia realizar una declaratoria de que hay distorsión en el mercado para que se puedan determinar precios máximos, de lo contrario “ponerse de acuerdo para subir, o no aumentar precios va contra el artículo de la Ley Federal de Competencia Económica”.

"La International Chamber of Commerce México (ICC México), recomienda que dichas acciones se realicen dentro del marco de la Ley Federal de Competencia Económica…el apoyo debe realizarse en términos que no infrinjan la Ley", expuso. El artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica pide que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realice una investigación para determinar si un mercado determinado tiene o no condiciones de competencia y, solamente en caso de no existir la el gobierno puede fijar precios oficiales o precios máximos de un producto. De ser así, "la Secretaría de Economía o el Presidente de la República, pueden convocar a las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos para informarles que debido a determinada falla de mercado, temporalmente se fijará el precio máximo tomando en cuenta sus costos y márgenes de ganancia razonables". Pero si se omite ese paso y se fija un precio entonces "las empresas manipularían el precio y violarían el artículo 53 de la LFCE, que es una de las faltas más graves que se sanciona con hasta el 10% de los ingresos de las empresas, independientemente de responsabilidades de carácter penal".