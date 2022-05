Payasito con discapacidad recorre el país cumpliendo su sueño; esta es su historia

PACHUCA.- Alfonso es una de las miles de personas en México que todos los días sale a las calles para ganar el sustento diario. Una discapacidad en sus piernas desde que nació, limitó muchas de sus posibilidades y sueños, sin embargo, buscó la manera de salir adelante y se convirtió en un payasito malabarista que además "traga" fuego.

Entre las actividades que podía realizar y que le ayudaban a sobrevivir, según publica La Silla Rota, Alfonso se dedicaba a la venta de periódicos en los cruceros y además trabajaba de ayudante en una panadería, en su natal Tlaxcala. Un día, cansado de la rutina, tomó su mochila y su silla de ruedas para viajar por el país. Su sueño, según comenta, es ganarse la vida haciendo lo que le hace feliz: los malabares.

Debido a la pandemia su sueño se vio frenado por unos meses, sin embargo, la necesidad de buscar alimento y sustento, lo hicieron de nuevo salir a las calles aún con el riesgo de contagiarse, sin embargo, afirma su temor más grande era no tener qué comer.

Alfonso Alvarado Reyes, de 55 años de edad, ahora se encuentra en Pachuca, Hidalgo. Como mencionamos al inicio, su principal labor es ser payasito malabarista y, para completar sus ingresos, vende paletas en las plazas, parques y calles.

Te puede interesar: Vendedora atiende a niño con discapacidad; por esta extraordinaria razón se viraliza

Su sonrisa es su principal atuendo. Alfonso se cubre la cara con pintura blanca y se pone una naricita característica de los payados. Complementan su atuendo una playera y un pantalón de vestir remendado.

El sufrimiento se tiene que vivir, nos pasa a todos. Hay personas que lo tienen todo, no tienen carencias, todo lo tienen en charola de plata... pero no lo valoran y piensan que todo el tiempo lo van a tener, pero suele pasar que comienzan a fracasar, entonces se van para abajo y comienzan a sufrir, se enferman... pero son esos golpes de la vida los que también lo hacen a uno subir", dijo.

Debido a su problema en las piernas, las palmas de sus manos lucen sucias de tanto apoyarlas en el suelo, pues es la única forma que tiene para desplazarse cuando no se encuentra encima de su silla. Con ellas, también, sujeta las pelotas de esponja de color azul y rosa que lanza al aire para hacer las acrobacias con las que gana dinero.

"Antes de dedicarme a esto vendía periódico en las calles y anduve trabajando en una panadería. Ya después me salí. Me fui de payaso malabarista y tira fuego, no cuento chistes, aunque sí me sé unos; además, también le vendo paletas de dulce a los niños", agrega Alfonso.