Sindicato de Telmex amaga con un paro

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana advirtió que ante la falta de voluntad de Teléfonos de México (Telmex), el próximo miércoles 11 de mayo podría estallar en huelga al mediodía, en caso de no mejorar la oferta de aumento salarial y prestaciones, entre otras demandas.

En videoconferencia, el líder de los trabajadores de Telmex, Francisco Hernández Juárez, informó que entre las exigencias está un incremento salarial de 7.5% tanto para trabajadores en activo como para jubilados, pero la empresa sólo ofrece un 4%, más 1% en prestaciones, y un menor aumento para los jubilados.

“Nosotros lo único que queremos es que respeten nuestros derechos. Esta propuesta tiene que ver con propuesta de salario, con mejoría en las prestaciones y que a todos se les trate igual, porque la empresa quiere darle menor aumento a los jubilados. Y nos deben casi dos mil vacantes. Queremos que nos regresen esas vacantes que están comprometidas desde 2017", expresó Hernández Juárez.

El líder sindical informó que el emplazamiento a huelga vencía originalmente este viernes 6 de mayo, pero se prorrogó para el miércoles de la próxima semana para dar espacio a la negociación y a la consulta que se realiza al interior del sindicato.

Hernández Juárez lamentó la actitud de la empresa, pues señaló que los últimos acercamientos “no han sido muy buenos”. Dijo que los propietarios de la telefónica consideran que el contrato colectivo de trabajo es muy caro y lo quieren modificar, contraviniendo su compromiso de respetar los derechos de los trabajadores.

Reveló que la última vez que dialogó con el ingeniero Carlos Slim, no acabó en buenos términos.

“Ya quisiera ver esa buena voluntad, con todo respeto, porque la última vez no concluimos en muy buenos términos. Me dijo muy claramente que si yo me ponía muy directo en la defensa de nuestros derechos, ellos también se pondrían muy directos en la defensa de su empresa, aunque nosotros no estamos afectando a la empresa no queremos afectarla. Lo único que queremos es que cumpla con los términos que acordamos, fijados en el contrato colectivo”, puntualizó el líder de los telefonistas en el país.

"Ellos crearon el problema y ahora quieren pagarlo con nosotros (…) Es una posición de suma cero, lo que a nosotros nos quitan ellos se lo llevan", acusó. Francisco Hernández Juárez reconoció que en caso de que estalle la huelga, el gobierno podría intervenir con una requisa, aunque advirtió que no sería la mejor salida, porque el paro de actividades no afectaría el servicio. "No vamos a apagar nada, no vamos a bajar el switch, solo vamos a salir de las instalaciones. Los trámites (administrativos) se suspenderían de inmediato, pero el servicio telefónico como tal no se suspendería", aclaró. Resaltó que los han querido presionar "por el riesgo y el conflicto que supone la huelga, que no la hagamos y que aceptemos (el ofrecimiento)". "Eso no va a pasar, pero sí estamos en disposición de llegar a un arreglo”, enfatizó.