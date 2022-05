Alejandro del Valle, el empresario socio de Interjet, detenido otra vez

CIUDAD DE MÉXICO.— Alejandro del Valle, empresario y socio mayoritario de Interjet, fue detenido el viernes 6 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por los delitos de violencia familiar y abuso sexual agravado, presuntamente contra su hijo menor. El presidente del Consejo de Administración de la aerolínea fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del juez de control que lo requirió como señaló en un breve comunicado la Fiscalía de Ciudad de México, que informó de la aprehensión efectuada en seguimiento a una indagatoria de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género.

En seguimiento a indagatoria integrada por la Coordinación de Investigación de Delitos de Género, agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron en el AICM a Alejandro "N", por la probable comisión de los delitos de violencia familiar y abuso sexual, en agravio de personas menores de edad pic.twitter.com/BhpjjqyY09 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 6, 2022

Así fue la detención de Alejandro del Valle, socio mayoritario de Interjet

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía de Violencia Familiar de Tlalpan, la denuncia fue interpuesta por su esposa, Irina ‘K’, quien denunció inicialmente a Alejandro Del Valle por maltrato y violencia familiar, pero tras presentar una serie de pruebas, se sumaron a la acusación los cargos de sustracción y retención de menores.

Asimismo, fuentes ministeriales señalaron que los hechos por los que se le acusa al empresario ocurrieron en diciembre pasado (2021) en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Reportes extraoficiales indican que el abuso sexual fue cometido en agravio de su hijo menor.

En un vídeo difundido por la Fiscalía capitalina, se observa cómo Del Valle, custodiado por agentes, ingresa al centro penitenciario en el que un juez definirá su situación jurídica.

En seguimiento a una indagatoria integrada por la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, agentes de la @PDI_FGJCDMX aprehendieron a un hombre, pic.twitter.com/omCE9Vobn2 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 6, 2022

Además de la detención, uno de los domicilios del empresario, ubicado en la avenida Ejército Nacional, en la colonia Ampliación Granada en la misma Alcaldía, fue cateado por los agentes. Sin embargo, las autoridades no han dado más detalles del operativo ni de la denuncia.

Por su parte, Carlos del Valle, hijo del empresario, aseguró que la detención efectuada por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx) contra su padre, antes de que abordara un vuelo con destino a Guatemala, donde acompañaría al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo, no tenía un sustento sólido para privarlo de su libertad.

"No hay pruebas, no tiene sustento. Lamentablemente aquí primero te detienen y luego te investigan. Descartamos que sea una persecución política, es un tema de impulso de la ex esposa que está en trámites de divorcio", el hijo de Del Valle a Milenio.

El empresario Alejandro del Valle es detenido por segunda ocasión

Es la segunda vez que el empresario Alejandro del Valle es detenido. En septiembre del año pasado (2021) fue arrestado al ser acusado de haber cometido fraude en contra de la empresa Crédito Real empresa que le prestó más de 50 millones de dólares para la compra de la mitad de acciones del sistema Radiópolis. En aquella ocasión, ingresó al Reclusorio Norte.

De igual modo, el empresario acusó a su exsocio, Carlos Cabal Peniche, por no cumplir con los tratados establecidos en la compra de Radiópolis e Interjet, la aerolínea que había adquirido en junio de 2020 a través de su empresa HBC International.

Del Valle fue puesto en libertad en diciembre de ese año, luego de haber obtenido el perdón de la parte denunciante.

Al momento de su liberación, su hijo,Carlos Del Valle, informó que luego de abandonar el Reclusorio voló a su domicilio en Houston, Texas, donde continuó con su actividad empresarial.

¿Quién es Alejandro del Valle, el empresario socio de Interjet, detenido por violencia familiar y abuso?

Es un empresario que se graduó de Ingeniero Civil. Fue presidente del Consejo de Administración del Intercontinental Chamber of Commerce, México (ICC México).

En diciembre de 2020, el consejo de accionistas de ABC Aerolíneas, mejor conocida como Interjet, nombró oficialmente a Alejandro del Valle como nuevo presidente de la empresa.

Desde junio de 2020, cuando Del Valle compró la aerolínea a través de su empresa HBC International, Interjet presentaba adeudos con el fisco. En la compra se comprometió con la familia Alemán a inyectar 150 millones de dólares, los cuales nunca fueron ingresados a la caja de la aerolínea.

Alejandro del Valle y Carlos del Valle, padre e hijo, junto con Carlos Cabal, trabajaban en el proyecto de modernización del Banco del Bienestar.

También estaba al frente de Telmark-Contact Line, dedicado a ofrecer servicios de call center y outsourcing, y de Penny Money, una operadora de remesas.

Según Darío Celis, columnista de El Financiero, Alejandro del Valle tiene sólidos vínculos con el Grupo Atlacomulco, a los que pertenecen políticos mexiquenses como Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel.