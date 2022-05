Caso Debanhi: Misteriosa camioneta blanca apareció cuando Debanhi ingresó al motel

MONTERREY.— La muerte de Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida en una cisterna del motel Nueva Castilla, 13 días después de que fue reportada como desaparecida luego de haber acudido a una fiesta con dos amigas, en Escobedo, sigue causando conmoción, indignación e intriga, pues ahora ha surgido un nueva "pista" que presuntamente hasta el momento las autoridades han omitido dar detalles; se trata de una camioneta marca Chevrolet.

El pasado 21 de abril, el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldua fue encontrado, pero su muerte sigue sin esclarecerse, por el contrario, el caso de la joven de 18 años cada vez genera mayores incógnitas debido a las extrañas condiciones en las que falleció.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Nuevo León ha informado que Debanhi Escobar falleció por una contusión en la cabeza. Imágenes filtradas, dejan en duda esta versión. Incluso Mario Escobar, el papá de la joven de 18 años, asegura que la muerte de su hija es producto de un homicidio y no de un accidente como las autoridades quieren hacerle creer.

Si bien, las autoridades informaron que los trabajadores y las personas que se encontraban en el motel fueron investigados (además de que se incautaron cinco vehículos que estaban dentro del motel), un nuevo "detalle" ha surgido.

Ahora al caso de Debanhi Escobar se suma la filtración de una imagen en la que se revela la aparición de una camioneta blanca, entrando momentos después de que se registró el ingreso de Debanhi al motel Nueva Castilla.

De acuerdo con los documentos filtrados de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León se detalló que una camioneta de la marca Chevrolet con placas EX 68-958 ingresó al motel Nueva Castilla cinco minutos después que Debanhi. El vehículo fue captado por las cámaras 1 y 2 instaladas en la entrada y salida del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado nada sobre el arribo de esta unidad. También se desconoce si es parte de los vehículos incautados y revisados por la Fiscalía.

Mario Escobar, padre de Debanhi fue a la empresa Alcosa (empresa de transportes en la que la joven pidió ayuda durante la madrugada de su desaparición) para exigir que le entreguen los vídeos completos, captados por las cámaras de vigilancia que aseguran se “perdieron”.

Asimismo, el papá de la joven de 18 años, destacó que faltan cerca de ocho minutos en las grabaciones proporcionadas por dicho negocio; en éstos se mostraría el momento desde que su hija se mueve de Alcosa al motel Nueva Castilla, donde fue encontrada muerta.

“Para mí es punto, y clave importante, que me den esos minutos, después de que aparece la última foto icónica aquí a 100 metros y que se desplaza hacia acá... Los tienen que recuperar. A mí no me pueden decir que se perdieron", mencionó Mario Escobar.