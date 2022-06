Cofepris está casi depurada y limpia de corrupción: AMLO

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que entre sus funciones autoriza la importación de fentanilo para uso médico, está casi depurada y limpia de corrupción.

"Es una de las instituciones que prácticamente ya se terminó de limpiar, estaba prácticamente podrida la llamada Cofepris. Vamos a invitar a Alejandro Svarch, el director que les explique cómo estaba, cómo funcionaba", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional. Agregó que la Cofepris incluso tenía "sótanos" para hacer operaciones ilícitas en las pasadas administraciones.

"Esa institución ya podríamos decir que está depurada, limpia, debe de quedar todavía hay algún vestigio de esas prácticas, pero se ha avanzado muchísimo, es de las instituciones en las que más hemos avanzado, hay otros que todavía nos falta porque estaba la corrupción metida hasta la médula; sin embargo, se va avanzando", indicó.

Destacó que el director de Cofepris, Alejandro Svarch, es un servidor público "de primera", lo que es muy importante. "Juárez decía los hombres somos pasajeros, las instituciones quedan, sí, pero depende mucho de los servidores públicos y uno de los problemas entre otros que nos dejó la política neoliberal es que no se formaron, porque no había ese ambiente, buenos cuadros, buenos servidores públicos, con mística con principios, honestos, entonces no hay muchos", declaró.